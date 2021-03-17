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MEB Genel Müdürü Gençoğlu, trafik kazasında yaralandı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Aksaray'da trafik kazasında yaralandı.
 17 Mart 2021 18:51
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MEB Genel Müdürü Gençoğlu, trafik kazasında yaralandı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret için kente gelen Gençoğlu'nun da içinde bulunduğu, Yusuf Özdemir'in kullandığı 06 BCS 221 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, Özdemir ve Doç. Dr. Gençoğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında Vali Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ hastaneye gelerek Gençoğlu'nu ziyaret etti.

Yeşildağ, hastane önünde gazetecilere, Doç. Dr. Gençoğlu'nun durumu hakkında bilgi verdi.

Gençoğlu'nun ateş, nabız ve tansiyon değerlerinin normal olduğunu anlatan Yeşildağ, "İlk bulguları normal olarak değerlendiriyoruz. Gerekli tomografi işlemleri devam ediyor. Şu anda genel durumu gayet iyi. Sonuçları takip edeceğiz. 24 saatlik müşahedemiz var." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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