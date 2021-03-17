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AK Partili Turan: Erdoğan, hep darbe yapılır ve altında kalınır teorisini çürüttü

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Konu korkmak değil. Erdoğan hep darbe yapılır ve altında kalınır teorisini çürüttü. Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi kaçacak yer aradı. Kahve içerek darbeyi izledi." dedi.
 17 Mart 2021 18:58
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AK Partili Turan: Erdoğan, hep darbe yapılır ve altında kalınır teorisini çürüttü

Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a televizyon davetine ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu hayatının en kötü esprisini yaptı. Dedi ki, 'Sayın Erdoğan benden koruyor' dedi. İlginçtir bunu derken biz tebessüm ederken kendi vekillerinin de tebessüm ettiğini gördük. Sayın Erdoğan ile Kılıçdarğlu televizyonda tartışacaklarmış. Ne işi var Sayın Erdoğan operasyon sonucu Genel Başkan olmuş bir kişiyle. Konu korkmak değil. Erdoğan hep darbe yapılır ve altında kalınır teorisini çürüttü. Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi kaçacak yer aradı. Kahve içerek darbeyi izledi. Darbenin durulmasında en büyük payı olan kişi ile darbeden kaçan kişinin karşılıklı ne işi var televizyonda. Madem o kadar ümitli kendisi Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa ben hazırım. Gelsin istediği gün, saatte istediği televizyonda hatta istiyorsa CHP'nin Genel Merkezi'nde istediği gazetecilerle beraber bu daveti göğüslüyorum" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak Turan, "Tüm milletvekillerinin özgürce fikirlerindeki ifade etmesi esastır. Anayasa 83 ve 84. maddeleri milletvekili dokunulmazlığını düzenlerken, bazı istisnaları saymış. 83. madde 14. maddeye atıfla vekil olmadan açılan soruşturmalarda terör başta olmak üzere bazı suçlarda dokunulmazlığını kapsama konu olmayacağını ifade etmiş. İç tüzük 135 ve 136 da hangi usullere de konun hayatta geçireceğini görüyoruz. Gergerlioğlu ile ilgili ne oylama ne karardır. Meclis Başkanının okutmuş olduğu karar Anayasa ve içtüzüğün gereği, mahkemenin verdiği kararın okunmasıdır. Anayasa'da öngörülen sürecin şahitleri olduk. Oylama olmadı, mahkeme kararı okundu. Hükmü Kocaeli'ndeki ikinci ağır ceza mahkemesi vermiş. Gergerlioğlu kararı Bölge Ağır Ceza Mahkemesi'ne götürmüş. Bu kararı incelemiş ve yerlerdeki kararını doğru bularak kararı onamış. Yetmemiş Gergerlioğlu karar Yargıtay'da. İtiraz etmiş. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de kararın doğru olduğu konunun PKK propagandasına örnek olduğunu belirterek onamış. Hüküm kesinleşmiş. Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak tedbir kararı istemiş. Fakat Anayasa Mahkemesi tedbir kararını da reddetmiş. Meclis Başkanı bu kararı okumaktan başka yol kalmamış" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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