Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 19 bine yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
|17 Mart 2021 21:18
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Sağlık Bakanlığı 17 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 023'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 869 olarak açıklandı.
Test sayısı 35 milyon 603 bin 028'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1.484 oldu.
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