1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı

Almanya, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç ve Suriyeli sığınmacılar konulu 18 Mart mutabakatında Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu ispatladığını belirtti.
 17 Mart 2021 19:21
+Aa- Yazdır
Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Federal Basın Merkezinde açıklamalarda bulundu.

5 yıl önce 18 Mart'ta imzalanan AB-Türkiye mutabakatını "iki tarafın ortak bir başarısı" olarak niteleyen Demmer, "Türkiye, güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı." dedi.

Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde her iki tarafın da anlaşmaya sadık kaldığını ve birlikte uyguladığını vurgulayan Demmer, Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciyi barındırarak büyük bir övgüyü hak ettiğini dile getirdi.

Demmer, mutabakat sayesinde Ege Denizi'ndeki ölümle sonuçlanan insan kaçakçılığıyla başarılı şekilde başa çıkıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sayede Ege Denizi'ndeki ölümler azaldı. AB yardımları sayesinde Türkiye, mültecilerin sağlık, eğitim ve sosyal yaşamlarıyla ilgili ihtiyaçlarını karşıladı ve yaşam şartlarını iyileştirmesini sağladı. 1,8 milyon mültecinin her gün yaşam için gerekli ihtiyaçları gideriliyor. 660 bin mülteci çocuk okula gidiyor."

Demmer, AB'nin yaptığı yardımların yerini bulduğunun altını çizdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin...
17 Mart 2021 19:44		 Türkiye'den Auschwitz-Birkenau Vakfına 30 bin avro destek
17 Mart 2021 19:29
Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var
17 Mart 2021 19:10		 AK Partili Turan: Erdoğan, hep darbe yapılır ve altında kalınır teorisini çürüttü
17 Mart 2021 18:58
Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmak istedi
17 Mart 2021 18:07		 Meclis'te 39 yıldır dönem sonuna bırakılan 'kesin hüküm dosyası' bulunmuyor
17 Mart 2021 16:14
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı yarın yapılacak
17 Mart 2021 16:05		 Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
17 Mart 2021 15:26
Karamollaoğlu: Her sabah andımız tekrar edilerek ülke kalkınmaz
17 Mart 2021 15:11		 Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası
17 Mart 2021 14:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:44 - AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin...19:42 - İçişleri: PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubu teslim oldu19:38 - Samsung, yeni modelleri olan A52 ve A72'yi tanıttı19:36 - Adana-Ankara Otoyolu'nda etkili olan kar trafiği aksatıyor19:29 - Türkiye'den Auschwitz-Birkenau Vakfına 30 bin avro destek19:27 - Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 sanığa tahliye
19:22 - Emekli öğretmen evinin üst katını kütüphaneye çevirdi19:21 - Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı19:11 - 6 öğrencinin testi pozitif çıktı, 54 öğrenci karantinaya alındı19:10 - Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var18:58 - AK Partili Turan: Erdoğan, hep darbe yapılır ve altında kalınır teorisini çürüttü18:51 - MEB Genel Müdürü Gençoğlu, trafik kazasında yaralandı
18:45 - Virüs emniyete bulaştı: 10 polis pozitif18:41 - Bir yılda tek vaka görülmeyen mahallenin sırrı: Kızılcık hoşafı18:33 - Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı18:26 - Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası: Gerekçe belli oldu18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:16 - AFAD Artvin'deki yangın için 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
Adalet Bakanlığı, işçi alım sonuçlarını açıkladı
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
MYO'lardaki keyfi kadro kullanımına YÖK dur dedi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nışadır 1
başlık baştan kokar 2
valla 1
serapa 1
biskvit 1
aşk cinneti 1
hümayun 2
belgin 1
yükses sesle konuşmak 1
gulet 1
SON İLANLAR
Yalova Termal Belediyesi 7 memur alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam