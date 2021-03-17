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Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 sanığa tahliye

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.
 17 Mart 2021 19:27
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş'in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş'in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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