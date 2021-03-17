Türkiye'den Auschwitz-Birkenau Vakfına 30 bin avro destek
|17 Mart 2021 19:29
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Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinin açıklamasına göre, 30 bin avro tutarındaki mali destek, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi ve Auschwitz-Birkenau Vakfı Uluslararası Komite Üyesi Tunç Üğdül tarafından, Auschwitz-Birkenau Vakfı Başkanı ve Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi Direktörü Dr. Piotr M.A. Cywinski'ye takdim edildi.
Türkiye'nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda Yahudi'yi soykırımdan kurtararak tarihin haklı tarafında yerini koruduğuna işaret edilen açıklamada, bu çerçevede katkı ve desteklerin sürdürüleceği belirtildi.
Açıklamada, "Bu anlayışla Türkiye, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki en büyük toplama kampı olan Auschwitz-Birkenau'nun kurtarıldığı 27 Ocak'ın, 2005'te, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Holokost Anma Günü ilan edilmesi kararının ortak sunucusu olmuştur. Uluslararası Holokost Anma Günü etkinlikleri 2011'den beri ülkemizde, üst düzey devlet yetkililerinin himayesinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Auschwitz-Birkenau Vakfı iş birliği ile Holokost konusunda farkındalığı artırmaya yönelik bir internet sitesi de (www.weremember.gov.tr) 27 Ocak 2021'de açılmış olup, sitede Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mesajı yer almıştır." ifadelerini kullanıldı.
Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi'nin, hafızalardan silinmeyen suçları gelecek nesillere hatırlatacak bir anıt olduğu ve salgın koşullarından kaynaklanan sebeplerle gelirlerinde yaşanan kayba bağlı olarak mali desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle Türkiye, Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi'nin uzun dönemli korunması ve restorasyonu amacıyla her türlü desteğin sağlanması konusunda tüm taraflara çağrıda bulunmaktadır. Bu, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur." değerlendirmesi yapıldı.
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