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Samsung, yeni modelleri olan A52 ve A72'yi tanıttı

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. TM Roh:- "Galaxy A52 ve Galaxy A72, Galaxy'nin marka felsefesinin hakkını vererek en son yenilik, hizmet ve özellikleri erişilebilir fiyatla tüketicilere sunuyor"
 17 Mart 2021 19:38
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Samsung, yeni modelleri olan A52 ve A72'yi tanıttı

Samsung Electronics, Galaxy A Serisi'nin yeni modelleri Galaxy A52 ve Galaxy A72'yi tanıttı.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. TM Roh, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Samsung olarak tüketicilere en çok istedikleri ve ihtiyaç duydukları şeyleri sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Roh, "Galaxy A Serisi'nin yeniliklerini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık. Galaxy A52 ve Galaxy A72, Galaxy'nin marka felsefesinin hakkını vererek en son yenilik, hizmet ve özellikleri erişilebilir fiyatla tüketicilere sunuyor." dedi.

Verilen bilgiye göre, yeni Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72, kullanıcılarının mobil deneyimini bir adım öteye taşımak için inovatif teknolojilerle donatıldı. Galaxy A Serisi; Galaxy Buds Pro ve Galaxy SmartTag gibi ürün ve servislerin yanı sıra Galaxy tabletleri gibi geniş bir kategoriyi de içine alan kapsamlı bir Galaxy ekosistemine erişim sunarak mobil deneyimi bir adım öteye taşıyor.

64MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamerası ve çok yönlü dörtlü arka kamerası, canlı ve keskin fotoğraf, videolar çekilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, en güzel anları 4K video kalitesiyle çektikten sonra, 4K Videodan Fotoğraf özelliğini kullanarak 8MP'ye varan yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor. Sahne Optimizasyonu özelliği de yapay zeka desteğiyle yemek, manzara ve evcil hayvan gibi 30'un üzerinde görsel ve arka plan seçeneğiyle en iyi ayarda çekim yapılmasını sağlıyor.

İster en son dans trendleri olsun ister hareketli kaykay görüntüleri çekilsin OIS (Optik Görüntü Sabitleyici), fotoğraf ve videoların keskin ve sabit olmasını sağlıyor. Böylelikle önemli anlar düşük ışıklı ortamlarda dahi net fotoğraflanabiliyor. Gece modu, çoklu çerçeve işleme özelliğini kullanarak karanlık ortamlarda keskin ve parlak görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

AR Emoji ve My Filter özellikleri kullanılarak içeriklere tarz ve hareket katılabiliyor. Fun Mode sayesinde de kamera uygulamasından içerik alırken artık Snapchat'teki AR lensleri kullanılabiliyor.

Samsung canlı ekranı ve zarif tasarımıyla hem ergonomik bir tutuş deneyimi sağlıyor hem de kullanıcılarının hayatına uyum sağlayarak stillerinin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlarda 90Hz ekran yenileme hızıyla kaydırma deneyimi artık "daha kusursuz." 800nit parlaklık değeriyle sosyal medyada video ya da görüntü izlerken ya da ekranı kaydırırken açık havada dahi net bir görüntüleme sağlıyor.

- Göz Koruma Kalkanı

Samsung A Serisi telefonlar, sahip oldukları Göz Sağlığı sertifikasıyla kullanıcılarının göz sağlığına dikkat ettiğini gösteriyor. Ayrıca, göz yorgunluğunu azaltmak için geliştirilen Göz Koruma Kalkanı sayesinde, ekranın renk sıcaklığı kullanım alışkanlıklarına göre otomatik olarak ayarlanıyor.

Yeni Galaxy A Serisi'nin sade ancak işlevsel yeni tasarımında kamera yuvası daha az yer kaplarken, kenar bölümlerinde yumuşak çizgiler kullanılıyor.

SmartThings özelliği, akıllı ev ortamında doğrudan Galaxy A Serisi akıllı telefon üzerinden giyilebilir cihazlar, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve televizyonlar dahil olmak üzere binlerce cihaza bağlanıp bu cihazları uzaktan yönetebiliyor. Ayrıca, SmartThings Find özelliği sayesinde eşleştirilmiş cihazların yerinin ayrıntılı talimatlar verilerek bulunmasını sağlıyor. Galaxy SmartTag Bluetooth bulucuya bağlı olmayan cihazlara veya eşyaya takıldığında önemli eşyanın kaybolmasının önüne geçiyor.

Kullanıcılar, arkadaşlarıyla evde egzersiz yaparken, en yeni podcast'leri birlikte keşfederken birlikte müzik dinleyebiliyor. Music Share özelliği, telefonu başkasının Bluetooth hoparlöre bağlı olan cihazıyla kolayca eşleştirebiliyor, böylece hoparlör eşleştirmesine gerek kalmadan müziği paylaşmayı sağlıyor. Buds Together sayesinde de telefonlar eşleştirilebiliyor ve birden çok Galaxy Buds aynı anda bağlanabiliyor.

Hızlı Paylaşım özelliği sayesinde boyut sınırlaması olmaksızın yakındaki diğer Galaxy cihazlarına kolayca görüntü ve video gönderilebiliyor. Private Share ile kullanıcılar, içeriklerini paylaşmak istediği kişileri ayarlayabiliyor, paylaşım yaptıktan sonra tek tuşla fotoğrafları ve videoları kaldırabiliyor.

Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlarının IP67 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık özelliği sayesinde korkmaya gerek kalmıyor. Samsung'un kişisel bilgileri ve verileri gerçek zamanlı olarak koruyan birinci sınıf güvenlik sistemi olan Samsung Knox korumasıyla kullanıcılar için önemli olan her şey güvende kalıyor.

Galaxy A52'nin 4.500mAh pili ve Galaxy A72'nin 5.000 mAh pili sayesinde her iki telefon da hız kesmek zorunda kalmadan kullanılabiliyor.

Galaxy A52 ve Galaxy A72, stereo hoparlörler ve 1 TB'a kadar harici bellek ile donatıldı. Yeniden tasarlanan One UI 3 ile de hızı artırarak, dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak ve önemli bilgileri vurgulayarak daha sezgisel deneyimler ve akıcı bir etkileşim sunuyor.

Samsung, sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla ürün, ambalaj ve operasyonlarını sürekli gözden geçiriyor. Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazların ambalajlarında malzeme azaltmak için hamur kalıp ve kağıt kullanılıyor.

Galaxy A52 ve Galaxy A72 akıllı telefonlarda, yazılım güncellemeleri 3 nesil boyunca desteklenecek ve en az 4 yıl boyunca düzenli olarak güvenlik sistemi güncellemeleri sunulacak.

Galaxy A52, siyah, beyaz, mavi ve menekşe, Galaxy A72 ise siyah, beyaz, mavi ve lavanta renk seçenekleriyle satılıyor.
Anadolu Ajansı
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