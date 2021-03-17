Savcı, 600'den fazla HDP'li hakkında siyasi yasak istedi
|17 Mart 2021 20:24
|+Aa- Yazdır
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi.
Anayasanın 69. maddesine göre, kapatma davasına bakacak Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor.
Temelli kapatılan bir parti, başka ad altında kurulamıyor.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi.
Anayasa Mahkemesi'nin, siyasi yasak istenen kurucuları dahil partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin temelli kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak, 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 sanığa tahliye
17 Mart 2021 19:27
|'FETÖ' bahanesiyle korkutup, 'parola kartal' tuzağıyla altınları dolandırmışlar
17 Mart 2021 15:59
|Haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı
17 Mart 2021 15:52
|Enver Aysever serbest bırakıldı
17 Mart 2021 15:22
|Çekyatın içinde ceset bulunmasına ilişkin 3 tutuklandı
16 Mart 2021 18:53
|Tartıştığı esnafı 12. kattan atan şüpheliye 4 yıla kadar hapis istemi
16 Mart 2021 18:13
|Babasını öldürüp okula giden genç tutuklandı
16 Mart 2021 13:05
|5 yaşındaki kızının önünde eski eşini dövmüştü, tutukluluğuna itiraz edildi
15 Mart 2021 18:51
|Ölümlü kazada, armatörün kuzeni tutuklandı
15 Mart 2021 18:37
|HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı
14 Mart 2021 16:34