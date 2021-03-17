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Atatürk Kültür Merkezi'nin tavanı çöktü: 4 işçi yaralandı

Atatürk Kültür Merkezi'nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı
 17 Mart 2021 20:46
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Olay, Taksim Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden AKM'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asma tavanın düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayı gören işçiler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı işçilere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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