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Atatürk Kültür Merkezi'nin tavanı çöktü: 4 işçi yaralandı
Atatürk Kültür Merkezi'nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı
|17 Mart 2021 20:46
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Olay, Taksim Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden AKM'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asma tavanın düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayı gören işçiler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı işçilere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
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