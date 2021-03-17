'Bilinçsiz antibiyotik kullanımı koronavirüsü ağırlaştırabilir'
|17 Mart 2021 20:56
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Dr. Ahmet İnal, DHA'ya yaptığı açıklamada, bağırsaklarda 8 milyon bakterinin yaşadığını, bunların çoğunun da faydalı olan probiyotik bakteriler olduğunu bildirdi. Uygunsuz antibiyotiklerin bağırsakların içindeki zararlı bakterilerin yanında faydalı bakterileri de öldürdüğünü söyleyen İnal, "Faydalı bakterilere baktığımızda vücudumuzun savunma sistemine yardımından başlamak suretiyle yağ emilimine kadar birçok yararı var. Vücudun destek sisteminde çok önemli rol oynuyor. Eğer bunlar ölürse bizim bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Bu dönemde koronavirüs ile karşılaşırsanız veya koronavirüs hastasıysanız bilinçsiz antibiyotik kullandıysanız zaten savunma sisteminiz zayıf olduğu için hastalığı daha ağır geçirmeniz mümkün olabiliyor. Bu nedenle mümkün mertebe probiyotikleri korumamız gerekiyor" dedi.
'BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANILMAMASI GEREKİYOR'
İnal, tedavilerde enfeksiyonlarda probiyotiklerin kullanılmasını önerdiklerini söyleyerek, "Probiyotik kullanımında bu kadar ilerlemişken, kalkıp faydalı bakterileri öldürürsek bu sefer tedavilerde olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Probiyotikleri korumanın yanında bir de enfeksiyon varsa dar spektrumlu antibiyotik kullanmanız gerekiyor. Burada hastaların hem bilinçsiz antibiyotik kullanmaması gerekiyor hem de hekimlerin dar spektrumlu antibiyotik ile tedavi edilmeleri gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak zamanla antibiyotiklerin etkisizleşmesinin yanında bağışıklık sisteminin zayıflaması meydana geliyor" diye konuştu.
Probiyotiklere dikkat edilmesi gerektiğini belirten İnal, "Probiyotiklerin öldürülmesi sadece savunma sistemini zayıflatmıyor. Nedeni bilinmeyen birçok hastalık var. Bu hastaların nedenleri arasında da probiyotikler aktif rol oynayabiliyor. Bazı yayınlarda MS hastalığının buna bağlı olduğu şeklinde yayınlarda var. Dolayısıyla bu probiyotiklerin mutlaka korunması gerekiyor. Eğer geniş spektrumlu yanlış antibiyotik kullanımı varsa ve hasta bunu kullanmış ise koronavirüsü belki hafif atlatacaktı; ama ağır atlatacak. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının mutlaka engellenmesi lazım" dedi.
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