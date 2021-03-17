6.kez maskesiz yakalandı: Takmayı unutmuşum hacı abi
Çorum'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimde, daha önce 5 kez maskesiz yakalandığı anlaşılan kişiye cezai işlem uygulandı. Maske takmadığı için 6'ıncı kez ceza yiyen kişi polis ve gazetecilere "Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi" diyerek kendini savundu.
|17 Mart 2021 21:16
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Çorum'da bir kişi altıncı 'maske cezası'nı yedi.
Kentte polis ekipleri, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.
Kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı.
''YİNE UNUTMUŞUM HACI ABİ''
Bu kişiye polis ekipleri cezai işlem uygulamak istedi. Yapılan incelemede kentte daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlenen kişiye altıncı kez para cezası uygulandı.
Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, "Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi" diyerek kendini savundu.
Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı
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