1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
 17 Mart 2021 21:30
+Aa- Yazdır
Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultay nedeniyle yarın saat 06.30'dan program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrum Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana-Ankara Otoyolu'nda etkili olan kar trafiği aksatıyor
17 Mart 2021 19:36		 Unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı
17 Mart 2021 17:25
Camide telefonunu şarj eden genç, prizin yanına para ve not bıraktı
17 Mart 2021 16:41		 Antalya'da falezlere aydınlatma projesi durduruldu
17 Mart 2021 16:32
Hastane bahçesinde kafatası bulundu
17 Mart 2021 14:52		 Niğde Valisi: Kırmızı kategoriye çıkmamız an meselesi
17 Mart 2021 14:49
Düşük riskli ilde vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı
17 Mart 2021 14:11		 Kayseri Valisi: 'Canım sıkıldı' diye sokağa çıkılıyor
17 Mart 2021 13:53
Vali uyardı: Ummadığımız bir artışla karşı karşıyayız
17 Mart 2021 13:14		 Vali Su: Bulaşların en büyük kaynağı ev ziyareti ve ev oturmaları
17 Mart 2021 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:01 - Fransa'da Clubhouse hakkında soruşturma başlatıldı22:51 - HDP'li heyet Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti22:40 - Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi22:36 - PKK'lılar, İsviçre Türk Toplumu Başkanı'nın evine saldırdı22:13 - Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor22:12 - Ağrıya karşı kullanılan yakı bandı için doğru kullanım uyarısı
22:05 - Çankırı Valisi: 2 ayda geldiğimiz yolu, 1 haftada geri gittik22:03 - Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, toprağa verildi21:30 - Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak21:18 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 19 bine yaklaştı21:16 - Altıncı 'maske cezası'nı yedi21:07 - Fed faiz kararını açıkladı
20:56 - 'Bilinçsiz antibiyotik kullanımı koronavirüsü ağırlaştırabilir'20:46 - Atatürk Kültür Merkezi'nin tavanı çöktü: 4 işçi yaralandı20:33 - AB, İngiltere'ye Covid-19 aşı ihracatını durdurabilir20:31 - Gergerlioğlu ve HDP'liler Genel Kurul salonundan ayrıldı20:24 - Savcı, 600'den fazla HDP'li hakkında siyasi yasak istedi
20:22 - İstanbul'da 722 okul güçlendirildi; 344 okul yeniden yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Adalet Bakanlığı, işçi alım sonuçlarını açıkladı
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası: Gerekçe belli oldu
MYO'lardaki keyfi kadro kullanımına YÖK dur dedi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
höykürmek 1
paravan 4
pişi 2
tuman 1
gürlevi 1
karcığar 1
kafese koymak 1
mahruk 1
Çaya bandırılan bisküvi 4
dingoz 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 30 İşçi Alacak
Kocaeli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 31 İşçi Alacak
İzmir Foca SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 6 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 2 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam