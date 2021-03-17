Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
|17 Mart 2021 21:30
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İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultay nedeniyle yarın saat 06.30'dan program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrum Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.
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