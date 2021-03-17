Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, toprağa verildi
|17 Mart 2021 22:03
|+Aa- Yazdır
Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan ve ardından özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, 15 Mart'ta hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Ergenoğlu'nun cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi. Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu için sabah saatlerinde eğitimini tamamladığı Çukurova Üniversitesi'nin Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Ergenoğlu'nun annesi Ayfer (81) ve babası Fuat Ergenoğlu (84) cenaze boyunca gözyaşı dökerken, meslektaşları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Ergenoğlu'nun cenazesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu'nun isteği üzerine kendisi için ayrılan mezarlığa defnedildi.
'BENİM YAVRUM HERKESE DOKUNDU'
Cenaze töreninde duygularını dile getiren anne Ayfer Ergenoğlu, kimsenin evlat acısı yaşamasını istemediğini bunun dayanılmaz olduğunu söyledi. Gözyaşları içinde konuşan Ergenoğlu, "Allah kimselere evlat acısı vermesin. Bittim ben. Sıra benimdi, ona nasıl sıra geldi. Dayanılmaz bir acı. Nur gibi bir çocuktu, herkese dokundu benim yavrum. Kimselere bir şey yapmadı, hasta kurbanı oldu" dedi.
Oğlunun ömrünün baharında hayattan koptuğunu belirten baba Fuat Ergenoğlu ise "Bunca sene uğraştı, didindi, tam vatanına, evlatlarına faydalı olacak bir dönemde gitti. Onlar kahraman ama bunu bilen yok" diye konuştu.
MASKE UYARISI YAPMIŞTI
Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, 14 Eylül 2020'de sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuş ve yaptığı paylaşımda "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes her koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" ifadelerine yer vermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
17 Mart 2021 22:13
|Ağrıya karşı kullanılan yakı bandı için doğru kullanım uyarısı
17 Mart 2021 22:12
|Altıncı 'maske cezası'nı yedi
17 Mart 2021 21:16
|'Bilinçsiz antibiyotik kullanımı koronavirüsü ağırlaştırabilir'
17 Mart 2021 20:56
|Emekli öğretmen evinin üst katını kütüphaneye çevirdi
17 Mart 2021 19:22
|6 öğrencinin testi pozitif çıktı, 54 öğrenci karantinaya alındı
17 Mart 2021 19:11
|Virüs emniyete bulaştı: 10 polis pozitif
17 Mart 2021 18:45
|Bir yılda tek vaka görülmeyen mahallenin sırrı: Kızılcık hoşafı
17 Mart 2021 18:41
|Özel eğitimli köpek 'Zippo' koronayı kokudan tespit ediyor
17 Mart 2021 17:19
|Meteoroloji duyurdu: Bir hafta yağış var
17 Mart 2021 17:08