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Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de filyasyon ekipleri vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiğinden yola çıkarak, salgında aile içi bulaşın öne çıktığını belirledi. Ekipler, aile içi bulaşın yanı sıra, doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin vaka artışına yol açtığını saptadı.
 17 Mart 2021 22:13
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Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller, yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun'da bu oran 458,53'e yükseldi. 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Karadeniz'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Bölgedeki Ordu, Amasya ve Rize ise en çok vaka azalan iller arasında açıklandı.

FİLYASYON EKİPLERİ TESPİT ETTİ

'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de filyasyon ekipleri vakaların analizini yaptı. Vakaların aynı soyadlı kişilerde kümeleştiği belirlenerek, salgında aile içi bulaşın öne çıktığını belirlendi. İz süren ekipler aile içi bulaş dışında, doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin vaka artışına yol açtığı saptandı. Vakların 'açık hava' düşüncesi ile çıkılan köy ve yayla evlerindeki toplu buluşmalarda daha fazla yayıldığı anlaşıldı.

RİZE VALİSİ: İÇ İÇE SOSYAL YAŞAM ALIŞKANLIĞI VAR

Rize Valisi Kemal Çeber, Karadeniz insanının sıcak, iç içe, yoğun bir sosyal yaşam alışkanlığı olduğunu belirterek "Acıyı, sevinci hep beraber yaşama, paylaşma anlayışına dayanan hayat anlayışı işte bizi böyle günlerde zorluyor. Özellikle cenazeler konusunda, sosyal mesafeyi muhafaza edemediğimiz yerler konusunda hassasiyetimizi devam ettirelim. Hemşehrilerimiz uyarılarımıza daha hassas ve dikkatli davranıyorlar. Biz bunun yakında faydasını göreceğimizi de düşünüyorum" dedi.

PROF. DR. AYDIN: AYNI ŞEYLERİ YAPIP FARKLI SONUÇ BEKLENMEMELİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın da Karadeniz'de Covid-19 vakalarının düşürülebilmesi için daha fazla tedbir gerektiğini belirterek, "Karadeniz'de mutant virüsün yaygın şekilde hakim. Virüs değişime uğradığı halde insanlarda bir değişim olmaması, sayıların bu şekilde kalmasına sebep oldu diye düşünebiliriz. Aynı hareketleri yaparak farklı sonuç almak pek mümkün değil. O nedenle toplumdan daha farklı davranmalarını beklemek zorundayız. Bölge için ek tedbirler de alınmalı" diye konuştu.
DHA
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