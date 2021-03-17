Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.
|17 Mart 2021 22:40
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finali, Antalya Derbisi'ne sahne oldu. Fraport-TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya'da oynanan maçı 2-0 kazanan Fraport-TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, kupada 21 yıl sonra adını finale yazdırdı.
Fraport-TAV Antalyaspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.
Fraport-TAV Antalyaspor'a tarihi galibiyeti ve turu getiren golleri 18'de Lukas Podolski ve 82'de Hakan Özmert kaydetti.
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