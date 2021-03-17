Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesilye ilgili geçmiş olsun dileklerini ilettiği, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadesinde bulunduğu belirtildi.
|17 Mart 2021 23:02
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
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