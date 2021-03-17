1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köpeği ezen doktor: İnsanlığıma laf söyletmem

Maltepe'de hastane kampüsünde yatan 'Max' isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen O.'nun "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada görüntülere ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.
 17 Mart 2021 23:07
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Maltepe'de 14 Mayıs 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü'nde yerde yatan 'Max' isimli köpeğin aracıyla üzerinden geçerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen O.'nun "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Birsen O. katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Bilirkişi raporu: "Durmadan yoluna devam etti"

Mahkeme hakimi, olay anına ait görüntülere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini belirtti. Görüntülerin incelendiği bilirkişi raporunda, beyaz renkli aracın park vaziyetinde olduğu sırada aracın yaklaşık 3-4 metre önünde köpeğin yatar vaziyette olduğu, aracın hareket ettikten sonra köpeğin üzerinden geçtiği ve sağ ön kısmının tümsekten geçer gibi yükseldiği, aracın hiç durmadan veya yavaşlamadan yoluna devam ettiği kaydedildi.

Sanık avukatı Nafiye Ceylan söz alarak, "Görüntüleri biz de izledik. Çarpan kişi doktor olunca olay büyüdü" dedi. Bunun üzerine müşteki avukatı Yasemin Babayiğit söz alarak, "Normal vatandaş çarpsa da böyle olurdu, meslek önemli değil" diye konuştu.

"Toplum içinde bu kadar serbest dolaşabilmesinden endişe duyuyorum"

Avukat Babayiğit devamında, "Görüntülerde aracın 30-40 cm yükseldiğini görüyoruz. Kasten üzerinden geçiyor. Arkasına dönüp bakmadığı da raporda yazılıdır. Kör noktaya geldi göremedim diye bahaneler öne sürmüştür. Hayvanın üzerinden geçtiğini fark etmesine rağmen durmamıştır. Pişman olmadığı da açık ve net ortadadır. Fail 3-4 metre önündeki bir canlıyı görmediğini hissetmediğini söylüyor. Bu şahsın toplum içinde bu kadar serbest dolaşabilmesi toplum güvenliği açısından endişe duymama sebebiyet veriyor" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

"Köpek, müvekkilimin kör noktasında kalmıştır"

Sanık avukatı Nafiye Ceylan, olayın kaza olduğunu ve kasten yapılmış bir eylem olmadığını söyleyerek, "Müvekkilim aracı yüksek araçtır. Müvekkilim oturduğu pozisyonun sağ tarafında aracın önünde yerde yatan köpeği görmemiştir. Köpek, müvekkilimin kör noktasında kalmıştır. Müvekkilim bir tümsek üzerinden geçtiğini düşünmüştür. Müvekkilin kasten, bilerek ve isteyerek köpeği ezdiğinin düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilim yerde yatan köpeği görmemiştir. Biz hayvan düşmanı değiliz, çok üzüldük. Müvekkilim hala psikolojik tedavi görmekte" diye konuştu.

"Hekimliğime, insanlığıma laf söyletmem"

Sanık Birsen O. ise, "30 yıllık meslek onurum doğrultusunda bütün canlıları yaşatmak benim görevim. Ben hekimliğime, insanlığıma kesinlikle laf söyletmem. Kesinlikle kasten bir canlıya zarar vermedim. Bu hekim olmamla, insan olmamla bağdaşacak bir şey değil" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara tanıklarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 5 yaşında kangal cinsi köpeğini üniversitenin bahçe kısmındaki otoparka bıraktığı, daha sonra köpeğini yaralı olarak bulduğu ve veterinere götürdüğü anlatıldı. Kamera görüntülerinin incelenmesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli Birsen O.'nun kullandığı araçla köpeğin üzerinden geçtiğinin tespit edildiği ve şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Birsen O.'nun suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilemeyeceğinin vurgulandığı iddianamede, Birsen O.'nun "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli öğretmen hurda otobüsü kütüphaneye çevirdi
17 Mart 2021 23:24		 Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
17 Mart 2021 22:13
Ağrıya karşı kullanılan yakı bandı için doğru kullanım uyarısı
17 Mart 2021 22:12		 Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, toprağa verildi
17 Mart 2021 22:03
Altıncı 'maske cezası'nı yedi
17 Mart 2021 21:16		 'Bilinçsiz antibiyotik kullanımı koronavirüsü ağırlaştırabilir'
17 Mart 2021 20:56
Emekli öğretmen evinin üst katını kütüphaneye çevirdi
17 Mart 2021 19:22		 6 öğrencinin testi pozitif çıktı, 54 öğrenci karantinaya alındı
17 Mart 2021 19:11
Virüs emniyete bulaştı: 10 polis pozitif
17 Mart 2021 18:45		 Özel eğitimli köpek 'Zippo' koronayı kokudan tespit ediyor
17 Mart 2021 17:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:13 - Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik00:07 - Aday hakim ve savcı atama kararnamsi yayımlandı00:05 - 18 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?23:57 - Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti23:48 - Fahrettin Altun'dan HDP'nin kapatılması'na ilişkin açıklama
23:34 - Brezilya, sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya23:31 - Daily Telegraph yazdı! Bir numaralı seçenek Türkiye23:24 - Emekli öğretmen hurda otobüsü kütüphaneye çevirdi23:22 - Fabrika gibi meslek lisesi: 1.8 milyon TL gelir elde etti23:10 - MEB Temel Eğitim Genel Müdürü, trafik kazası geçirdi23:07 - Köpeği ezen doktor: İnsanlığıma laf söyletmem
23:02 - Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu23:01 - Fransa'da Clubhouse hakkında soruşturma başlatıldı22:51 - HDP'li heyet Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti22:40 - Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi22:36 - PKK'lılar, İsviçre Türk Toplumu Başkanı'nın evine saldırdı
22:13 - Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aday hakim ve savcı atama kararnamsi yayımlandı
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
andımız 1
tembihleme 1
mührü süleyman 3
mem.net sözlüğün temasının değişmesi 8
kelle peyniri 1
ikinci el otomobil 2
serapa 1
hümayun 2
konsantrasyon 2
hatıra künyesi 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 30 İşçi Alacak
Kocaeli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 31 İşçi Alacak
İzmir Foca SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 6 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 2 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam