1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fabrika gibi meslek lisesi: 1.8 milyon TL gelir elde etti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salgın süreci öncesinde 26 bin liralık eğitim desteği ile başladığı üretimle hem öğrencilerini eğitti hem de Batı Karadeniz Bölgesi'nin dezenfektan, çamaşır suyu ve kolonya ihtiyacını karşıladı. Okul, bir yıllık süreçte hem kurumları ürünleriyle dezenfekte etti hem de 1.8 milyon TL gelir elde etti.
 17 Mart 2021 23:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı, 2019 yılında kalkınma ajansından 26 bin liralık eğitim desteği ile okulun temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanması için projeye başladı. Er-Kim markasını oluşturan okul, günlük bir tonluk üretim hedefiyle çalışmalara başladı. Bölümü tercih eden öğrencilerle hem eğitime hem de uygulamalı olarak üretime geçen okul, ürün çeşitliliğini de geliştirdi. 2020 yılının Mart ayında başlayan okul, Zonguldak'taki kamu kurumlarının dezenfektan ve yüzey temizleyici ihtiyacını karşılamaya başladı.

"İnanıyoruz ki 15 yıl sonra bölgeye deterjan üretimiyle ilgili OSB kurulacak"

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, pandemi öncesi kurulan laboratuvarın ihtiyaçları karşılamasıyla hayata geçen projenin pandemiyle daha ileriye taşındığını söyledi. Zonguldak'ın yanı sıra Düzce'ye de dezenfektan, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, kolonya gibi ürünler verildiğini ifade eden Yıldız, önceliğin eğitim olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bizim üretimimiz laboratuvarımızda üç yıl önce başladı. Öncelikle biz bu salgın sürecinden önce de yüzey temizleyici, çamaşır suyu, sıvı sabun, köpük gibi ürünleri üretip kamu kurumlarına döner sermaye bünyesinde veriyorduk. Ancak salgınla farklı bir kanala geçmiş olduk. Salgın sürecinde önce ihtiyaç duyulan ortam dezenfektanı ve el dezenfektanı ihtiyacını büyük oranda okulumuz karşıladı. Sadece ilimizin, ilçelerimizin okulları değil çevre illere de bu konuda yardımcı olduk. Düzce ilindeki okullara, il özel idaresine, ilimizdeki diğer kamu kurumlarına da dezenfektan konusunda istek ve taleplerini karşılayacak düzeyde yardımcı olduk. Bizim öncelikli amacımız eğitim. Uygulamalı eğitim veriyoruz ve bunun için de mutluyuz. Çocuklarımız buradan mezun olduklarında inanıyoruz ki elde ettikleri diplomalar ve iş yeri açma belgeleriyle küçük atölyeler kuracaklar. Kurdukları atölyelerle buradan geniş bir üretim ağı oluşturacaklar. İnanıyoruz ki bundan 15-20 yıl sonra belki Çatalağzı bölgesinde belki daha yakın bir alanda Kimya Teknolojisi ile ilgili deterjan üretimiyle ilgili bir OSB kurulacak. Bölge için ciddi bir istihdam kapısı olacaktır."

"Türkiye'nin 2023 vizyonu içerisinde meslek liselerinin önemi çok büyük"

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kamil Zoroğlu, eğitim projesiyle yola çıktıklarını önce küçük kazanlarla üretime geçtiklerine dikkat çekti. Zoroğlu, ürün çeşitliliğini 10'a çıkardıklarını günlük 15 tona kadar üretim yaptıklarının aktaran Zoroğlu şöyle devam etti:

"Ekim ayında kendi okulumuzun ihtiyaçlarıyla yola çıktık. Fakat dünyada bir salgın başladı. Mart ayında ise bölgenin ihtiyacına göre öncelikle hipoklorit çözeltisi ve yüzey dezenfektanı şeklinde işe giriş yaptık. Baktık ki bu işte gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olsun. Batı Karadeniz Bölgesi'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Şu anda da geldiğimiz nokta gerçekten iyi. Şu anda ürün çeşitliliğimizi artırdık. 8-10 çeşit ürünümüz var. Kamu kurumlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya talibiz. Eğitim projesi ile yola çıktık. Küçük kazanlarımız vardı. Şu anda kazandıkça atölyemize yatırım yaptık. Atölye şu anda çok daha farklı bir atölye oldu. Günlük 15 tona kadar üretim yapabiliyoruz. Öğrencilerimizle beraber daha çok otomasyona döndük. Bu anlamda da çocuklarımızın da katkısı oluyor. Bizim de onlara katkımız oluyor. Bölgemiz dezavantajlı bir bölge olarak görülse biz bunu avantaja çevirdik. Hem eğitim hem öğretim hem de kazanım yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin hepsi çok hevesli. Ablalarını, ağabeylerini görüyorlar. Ne zaman üretime katılacaklarını soruyorlar. Onları da peyderpey üretime alacağız. Öğreteceğiz. Onlar da belli noktaya gelecek. Meslek liseleri devlet meselesi noktasına geldi. Çünkü ara eleman konusunda devletimiz bu anlamda sıkıntılar yaşıyor. Öğrencilerimizi de zaten bu anlamda yetiştirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ara eleman tarzındaki bu sadece Kimya alanı içerisinde geçerli değil okulumuzda diğer alanlarımız da var. Bu anlamda öğrencilerimizi iyi bir şekilde yetiştirip kendilerine ileride bir bilezik vermeye çalışıyoruz. İnşallah bunda da meslek liseleri başarılı olacaktır. Türkiye'nin 2023 vizyonu içerisinde meslek liselerinin önemi çok büyük. Bakanımız da bu konuda bize çok destek çıkıyor. Donatım malzemeleri, öğretmen ihtiyacı olsun bu anlamda meslek liselerinin açıkları kapandı. İnşallah bundan sonra daha iyi olacaktır. Üniversite kapısı çocuklarımıza biraz daha açılırsa çocuklarımız bu anlamda çok daha rahat edeceklerdir."

"Bir yıl içerisinde 1.8 milyon TL ciroya ulaştık"

Kimya Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Ertuğrul Önal ise "26 bin liralık eğitim desteği aldık. Bu eğitim desteğini 2019 Aralık ayından itibaren faaliyete geçirdik. İlk iki ürünle başladık. Ürün yelpazemiz 9'a çıktı. Üç ürünümüz daha ürün yelpazemizin içine katılacak. 12 ürüne çıkartıyoruz. 26 bin liralık bu destek ile çarpan etkisi yaptık. Bir yıl içerisinde 1.8 milyon TL gibi ciroya ulaştık. Bu çarpan etkisiyle gittik. Hem ürettik hem okullarımızı temizledik. Zonguldak ilimizin komple bütün okullarına, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Düzce ilimizin müdürlükleri, özel idarelerine hepsine de el dezenfektanını verdik. Çamaşır suyundan diğer ürünlere kadar talepler oldu. Bu arada da öğrencilerimiz hem meslek edindiler. Hem de eğitimini alıyorlar. İleride üniversitede etken olacak hem de iş sahasında kendilerine bir bilezik olacaktır. Meslek liselerinin önemi burada bir kez daha ortaya çıktı. Öğrencilerimizin ürettikleri bu ürünlerle hem de ileri ki hayatlarında meslek sahibi olabileceklerini hem de kazanç sağlayarak kendi ve aile bütçelerine katkı oldu" diye konuştu.

"Hem üretiyoruz hem kazanıyoruz"

11. sınıf öğrencisi Damlanur Çetin, üniversite tercihinde Kimya Bölümü'nü seçeceğini aktararak "Burada hem üretiyoruz hem kazanıyoruz. İleride benim için yapacağım meslekte daha çok etkili olacak. Uygulamalı eğitimlerimizin büyük faydası olacak. Üniversite tercihimde de Kimya bölümünü tercih etmeyi düşünüyorum. Liseye başlamadan önce hiç aklımda yoktu. Bize 9. sınıfta bölüm tanıtımları yapılmıştı. Bir deney yapılmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Merakım böyle başladı. O yüzden Kimya bölümünü tercih ettim. Bizim pandemi sürecine katkımız dezenfektan konusunda çok büyük katkımız oldu. Yüzey temizleyici olsun, kolonya da üretiyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
17 Mart 2021 08:06		 Yüz yüze eğitimde ilk çıkan tablo olumlu
17 Mart 2021 07:25
Köy okulunun açık hava sınıfı
16 Mart 2021 07:42		 Köy okulları öğretmenler tarafından boyanarak renklendiriliyor
15 Mart 2021 21:34
Mezun olduğu okulda müdür oldu, gitarıyla konser verdi
13 Mart 2021 23:35		 Öğrenci ve öğretmenler 1. Meclis'te İstiklal Marşını okudular
12 Mart 2021 10:45
Bursa'daki meslek lisesinden Bulgaristan'a maske ihracatı
11 Mart 2021 23:47		 Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinada
11 Mart 2021 15:10
Üniversitede geliştirilen 'Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi' tescillendi
11 Mart 2021 14:27		 Meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu
11 Mart 2021 14:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:13 - Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik00:07 - Aday hakim ve savcı atama kararnamsi yayımlandı00:05 - 18 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?23:57 - Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti23:48 - Fahrettin Altun'dan HDP'nin kapatılması'na ilişkin açıklama
23:34 - Brezilya, sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya23:31 - Daily Telegraph yazdı! Bir numaralı seçenek Türkiye23:24 - Emekli öğretmen hurda otobüsü kütüphaneye çevirdi23:22 - Fabrika gibi meslek lisesi: 1.8 milyon TL gelir elde etti23:10 - MEB Temel Eğitim Genel Müdürü, trafik kazası geçirdi23:07 - Köpeği ezen doktor: İnsanlığıma laf söyletmem
23:02 - Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu23:01 - Fransa'da Clubhouse hakkında soruşturma başlatıldı22:51 - HDP'li heyet Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti22:40 - Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi22:36 - PKK'lılar, İsviçre Türk Toplumu Başkanı'nın evine saldırdı
22:13 - Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aday hakim ve savcı atama kararnamsi yayımlandı
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
usb bellek 2
Hatem 1
tembihleme 1
kılçık 1
çanakkale geçilmez 2
kuşet 1
zuhurat 2
güman 1
biskvit 1
bakış atmak 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 30 İşçi Alacak
Kocaeli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 31 İşçi Alacak
İzmir Foca SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 6 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 2 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam