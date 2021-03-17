Daily Telegraph yazdı! Bir numaralı seçenek Türkiye

Terry Richardson imzalı haberde "İngiltere'nin başarılı aşı kampanyasının meyvelerini vermeye başladığı" belirterek "Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İngiliz turistleri dört gözle beklediklerini açıklaması, 2021'de bölge ülkelerini ziyaret etmeyi uman milyonlarca İngiliz'e bir Akdeniz ışık demeti gibi geldi" deniyor.

Haberde özetle şöyle deniyor:

"Ersoy'un İngiltere'den gelen tatilciler için aşı pasaportu gerekmediğini ve 15 Nisan'dan itibaren PCR testi de istenmeyebileceğini söylemesi, İngilizlerin yeniden Akdeniz'in bazı en iyi sahilleriyle dünyanın en iyi mutfaklarından birinin tadını çıkarması ve eşsiz antik kentleri ziyaret etmesi umudunu artırdı."

'SADECE İNGİLİZLER İÇİN DEĞİL, TÜRKLER İÇİN DE İYİ HABER'

"Türkiye'nin kapanma sürecinden çıkması beklentisi, sadece İngilizler için değil, geçimlerini turizmden sağlayan milyonlarca Türk için de iyi bir haber. Turizmin ülke ekonomisindeki payı yüzde 12. Türkiye, pandemi öncesinde; 2019'da 2,5 milyondan fazla İngiliz turist ağırladı. Covid dalgasının çekilmesinden sonra bu sayı şüphesiz artacak.

"Ülkenin kültür ve turizm başkenti İstanbul'da küçük bir seyahat şirketi olan Talisman Tours'un sahibi Erkan Karpuz, merkezi Salisbury'de bulunan Andante Travels adlı tur operatörüyle çalışıyor. Karpuz, 2021'in çok başarılı bir yıl olacağına inandığını, İngiliz turistlerden büyük talep olduğunu söylüyor.

"Karpuz, hükümetin garsonlardan otobüs şoförlerine, otel personelinden tur rehberlerine tüm sektör çalışanları için bir öncelikli aşılama programına başlatmakta olduğunu belirtiyor.

"Galata'daki Georges adlı butik otelin sahibi Alex Varlik de bana 'Tüm önlemleri alıyoruz. Restoranımız yüzde 50 kapasiteyle hizmet veriyor. Odalar, ortak kullanım alanları sürekli dezenfekte edilip havalandırılıyor. Küçük ekibimizin en yüksek standartlarda koruyucu donanımları var. Tüm bunlarla misafirlerimiz ve personelimizin gerekli protokollerin ağırlığını hissetmeden rahat hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz' dedi.

"Erkan gibi Alex de otelinin roof'undaki restoranından Haliç'i ve kubbeler ve minarelerin süslediği İstanbul manzarasını işaret ederek yeniden İngiliz turistleri bekliyor.

"Antalya Kaleiçi'ndeki Mithra Travel'dan Berry Vos da Mayıs'ta Likya Yolu'nda yine yürüyüş turları düzenleyeceklerini, hükümetin sosyal mesafe kurallarına uymak için daha büyük otobüsler aldıklarını söylüyor.

"Türkiye, İngiliz turistlerden aşı sertifikası ya da negatif Covid testi istemeyen ilk ülke olacak. Peki hiç Covid kontrolü olmadan yine de seyahatinizde kendinizi rahat hissedecek misiniz?

"Vos, Türkiye'de 60 yaş üzerindeki kişilerin neredeyse tamamının aşı yaptırdığını, yüzde 50 kapasiteyle de olsa restoranların açıldığını ve turistlerin Pazar günleri sokağa çıkma yasağından muaf tutulduklarını söylüyor. Bu kısıtlamaların Nisan'dan itibaren aşamalı olarak kaldırılması bekleniyor.

"Türkiye'de şimdiye kadar 11 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı. Kentlerin çoğu orta ya da düşük risk grubunda.

"Kalkan yakınlarındaki Patara Viewpoint Hotel'in işletmecileri Anne Louise ve Muzaffer, iki ülke hükümetlerinin seyahat kuralları konusunda anlaşmaya varmasından sonra turistleri güvenli bir ortamda ağırlamaya hazır olacaklarını söylüyor.