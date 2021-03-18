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Önce kaçtı, yakalanınca polisten helallik istedi

Karabük'te 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü yakalandıktan sonra polis ekiplerinden helallik istedi.
 18 Mart 2021 06:17
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşamları saat 21.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrollerini sürdürüyor. Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde ışıklarını söndürmüş bir vaziyette ilerleyen 37 PU 553 plakalı Tofaş marka otomobili gören polis ekipleri aracı durdurmak istedi. E.Y isimli sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Salı Pazarının karşısındaki yola aracını park ederek kaçmaya çalışan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan kontrollerde 84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine "Hakkınızı helal edin" dedi.

Kendisini görüntüleyen gazeteciye de hakaretlerde bulunan sürücü, polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirildi.

Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken "dur" ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan da hakkında cezai işlem yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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