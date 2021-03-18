1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'de parti yönetiminde yüzde 40 değişim

MHP lideri Bahçeli 13'üncü Olağan Kurultay'da 9'uncu defa güven tazeleyecek. Parti yönetiminde de yüzde 40 oranında bir değişim bekleniyor.
 18 Mart 2021 06:40
+Aa- Yazdır
MHP'de parti yönetiminde yüzde 40 değişim

MHP, 13'üncü Olağan Kurultay'ını bugün 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak' sloganıyla yapacak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultayda, 24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten MHP lideri Devlet Bahçeli 9'uncu defa tek aday olacak. Kurultayda, parti yönetiminde yüzde 40 oranında bir değişiklik olması bekleniyor.

CHP, İyi Parti ve HDP'nin davet edilmediği kurultaya AK Parti'yi temsilen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katılacak. Kurultay saat 10.00'da başlayacak. Açılış ve Divan Başkanı seçiminin ardından, MHP lideri Bahçeli partililere seslenecek. Devlet Bahçeli'nin kurultay konuşmasında, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra, Cumhur İttifakı ve beka vurgusu yapması bekleniyor.
MHP kurultayı, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak. Kongre salonuna delegeler, milletvekilleri, parti yöneticileri ve sınırlı sayıda danışmanla, parti görevlisi dışında kimse alınmayacak. Kurultay'ı izleyecek basın mensupları da öncesinde koronavirüs testi yaptırdı. Ankara Spor Salonuna, genel merkezin belirlediği dışında afiş asılmayacak veya slogan atılmayacak.

Doğal delegelerle birlikte yaklaşık 1.400 delegesi olan MHP'nin 13'üncü Olağan Kurultayında, 75 asil ve 25 yedek üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeliği için seçim yapılacak. Kulislerde, kurultay sonrasında MYK üyeleri arasından seçilecek olan Başkanlık Divanında kısmi değişim olsa da, daha çok mevcut divan üyeleri arasında görev alanı değişikliği yoluna gidilebileceği konuşuluyor. MHP kaynakları, "MHP lideri Bahçeli için en rahat ve güçlü girdiği kurultaylardan biri olacak. Merkez Yönetim Kurulunda yüzde 40'ı bulan bir değişim bekleniyor. Başkanlık Divanında ise değişim daha sınırlı olacaktır. Divan'da yer alan bazı isimler arasında görev değişimi olabilir. Bazı genel başkan yardımcıları genel başkan danışmanı olarak da değerlendirilebilir" dedi.

Ebru Karatosun ANKARA

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Gelecek hafta 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak
18 Mart 2021 01:25		 Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Mart 2021 00:13
Aday hakim ve savcı atama kararnamesi yayımlandı
18 Mart 2021 00:07		 Fahrettin Altun'dan HDP'nin kapatılması'na ilişkin açıklama
17 Mart 2021 23:48
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu
17 Mart 2021 23:02		 HDP'li heyet Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
17 Mart 2021 22:51
Çankırı Valisi: 2 ayda geldiğimiz yolu, 1 haftada geri gittik
17 Mart 2021 22:05		 Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 19 bine yaklaştı
17 Mart 2021 21:18
Gergerlioğlu ve HDP'liler Genel Kurul salonundan ayrıldı
17 Mart 2021 20:31		 AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin...
17 Mart 2021 19:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:40 - MHP'de parti yönetiminde yüzde 40 değişim06:30 - Meteorolojiden uyarı: Bu bölgelerde kar bekleniyor02:36 - İzmir'de iki ayrı trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı01:25 - Bakan Koca: Gelecek hafta 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak00:13 - Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik00:07 - Aday hakim ve savcı atama kararnamesi yayımlandı
00:05 - 18 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?23:57 - Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti23:48 - Fahrettin Altun'dan HDP'nin kapatılması'na ilişkin açıklama23:34 - Brezilya, sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya23:31 - Daily Telegraph yazdı! Bir numaralı seçenek Türkiye
23:24 - Emekli öğretmen hurda otobüsü kütüphaneye çevirdi23:22 - Fabrika gibi meslek lisesi: 1.8 milyon TL gelir elde etti23:10 - MEB Temel Eğitim Genel Müdürü, trafik kazası geçirdi23:07 - Köpeği ezen doktor: İnsanlığıma laf söyletmem23:02 - Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu
23:01 - Fransa'da Clubhouse hakkında soruşturma başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aday hakim ve savcı atama kararnamesi yayımlandı
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik
Bakan Koca: Gelecek hafta 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak
18 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
İzmir'de iki ayrı trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı
Meteorolojiden uyarı: Bu bölgelerde kar bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paravan 2
masumlar apartmanı 4
sabit fikirli 3
gulet 1
hamız 3
kuşet 1
pikolo 1
cevizli sucuk 5
biskvit 1
14.03.2021 fenerbahçe vs gençlerbirliği maçı 2
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Akıncılar Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam