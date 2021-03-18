Zeytinyağında yeni adım! Tağşişe anında müdahale

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre; Komili, Kırlangıç ve Sezai Ömer Madra markalarını bünyesinde bulunduran Bunge Gıda'nın Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, zeytinyağının kıymetli bir ürün olması nedeniyle son 40 yıldır tağşişe maruz kaldığını anımsatarak, "Beyaz teneke denilen paketsiz ürün tarafında tağşiş yüzde 40'larda. UZZK ve Tarım Bakanlığı iş birliğiyle tağşişe anında müdahale edilmesi için çalışılıyor. Taklit ve tağşişle mücadele timi kurmak istiyoruz. Tağşişe anında müdahale edilecek" dedi.

Bu alanda marka tarafında çok sorun olmadığını dile getiren Yeğenağa, "Taklit ve tağşişle iki taraflı mücadele söz konusu. Önce tüketici eğitilmeli. Yol kenarlarında ya da internetten belli mecralarda satışlarda tağşiş yaygın. Bu durum hem çiftçi hem de tüketiciye darbe vuruyor. Bizim firma olarak isteğimiz tüketiciyi bilinçlendirmek. Çiftçinin verdiği emeğe yazık oluyor" diye konuştu.

Fiyat neden artıyor?

Yeğenağa, Türkiye'de her yıl 230 bin ton zeytinyağı üretildiğini ancak bu yıl kuraklık nedeniyle 170 bin zeytinyağı rekoltesi tahmin ettiklerini aktararak, "Fiyatlar bu nedenle yükseliyor. Ama rekolte tam olarak haziran, temmuz ayında belli olur. Eğer rekolte 170 bin tonun da altındaysa fiyat daha da artabilir. Zeytinyağı fiyatının artışında başka bir etken ise üretim maliyeti. Gübrede, ilaçta ithalat yapılıyor. Bakım maliyetleri arttı" görüşünü dile getirdi.

Yeğenağa, Türkiye'de kişi başı yıllık zeytinyağı tüketiminin 2 litre olduğunu, bu yıl üretimin ihracata gidemeyeceğini ancak iç tüketime yetebileceğini kaydetti.

Zeytin hasadı belgeseli

Komili, 23. Ayvalık Zeytin Hasadı'nda 'Zeytinyağına Takıntılı Şefler' ile Ayvalık'ta bir araya geldi. Türkiye'nin ilk zeytin hasadı belgeseli "Zeytinyağına Takıntılı Şefler", iş duayenleri ve sektörün uzman isimleriyle çekldi. Belgesel, şefler Elif Edes Tapan, Danilo Zanna, Fatih Tutak, Ömür Akkor, Somer Sivrioğlu ile iş insanları Muhtar Kent, Şerif Kaynar ve Madra Ailesi'nin rehberliğini sunuyor. Ayvalık'ın coğrafi güzelliklerinden, kültürüne, tarihine, dünya zeytinyağı üretimine katkılarına kadar her şeyi, izleyicinin beğenisine sunan belgeselde, hasat zamanının eğlenceli yanlarıyla keyiflenip, şeflerin öğretici tecrübelerinden faydalanılıyor.