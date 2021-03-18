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Çağ atlatacak hamle! Türkiye için çok değerli

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurulacağı açıklanan Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı, sektörde sevinçle karşılandı. Sorunların tek elden çözülecek olmasının büyümeyi çok hızlandırması bekleniyor.
 18 Mart 2021 07:09
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Çağ atlatacak hamle! Türkiye için çok değerli

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulmasına yönelik karara sektörden tam destek geldi.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre; Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Kübra Erman Karaca, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmalarında en etkin sektörlerden biri olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomi reform paketinde yer alan Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı'nın kurulmasını olumlu buluyoruz. Dijital ekonomiye geçişi ve yüksek teknoloji üretimini sağlayacak yapısal reformlar Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırma boyutunda çok değerli."

Yeni yapının yönetişim modeli ve işleyişini henüz bilemediklerine değinen Karaca, şöyle devam etti:

Teknolojik egemenlik

"Ancak bu yapıyla sektör oyuncuları her türlü talep, soru ve sorunlarını dile getirebilecek. İletilen tüm talep, soru ve sorunlar, sektörde uzman ilgililer tarafından ivedilikle çözüme kavuşturulacaktır. Bilgi ve iletişim sektörü, bilgi toplumu ve dijitalleşme alanında ulusal politikaların belirlenmesi ve koordinasyonunun tek merkezden sağlanması için uzun yıllardır eksikliği duyulan 'sahiplik' sorununu da çözmüş olacaktır."

Türkiye Bilişim Derneği(TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, başkanlığın kurulmasını ekosistem sorunlarının tek elden koordine edilerek çözülmesi ve Türkiye açısından teknolojik egemenliğin elde edilmesine sağlayacağı katkılar nedeniyle çok önemsediklerini dile getirdi. Aktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye yazılım alanında çoğu kesimin şikayet ettiği rekabet sorunlarının çözülmesi açısından önemli yarar sağlayacaktır. Ulusal düzeyde uygun rekabet sağlanabilmesi için standartların geliştirilmesi ve uluslararası rekabet gücünün pekiştirilmesi açısından da şansımız yükselecektir. Ayrıca özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bu mekanizma içerisinde yer alması ve tüm paydaşların etkileşim içerisinde bulunmasının da bu uzun yolculukta büyük katkısı ve hızlandırıcı etkisi olacağını düşünüyor ve öneriyoruz.

Yazılım alanının Cumhurbaşkanımız tarafından 'endüstri' olarak tanımlanması çok değerli. Biz de uzun yıllardır yazılım üretiminin bu şekilde anılması gerektiğini ifade ettik. Yeni başkanlık tarafından ekosistem paydaşlarının ortak aklıyla dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli yazılımların geliştirilmesine yönelik belirlenecek politika, strateji ve eylem planları aracılığıyla ülkemizin dijital ekonomisinin gelişimine, küresel rekabet endeksinin artırılmasına ve ekosistemin sürdürülebilirliğine değerli katkılar sağlayacaktır."

Global pazarlara hazırlık zamanı

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı da, şu görüşü paylaştı:

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı'nın kuruluşunu olumlu ve stratejik bulduğumuzu belirtmek isteriz. Böyle bir kurumun tek merkezden kapsayıcı ve ilerici politikalar oluşturması, sektör paydaşları ile sürekli iletişimde kalarak yaşanan problemlere hızlı ve etkin çözümler getirmesini yerli yazılım sanayi ürünlerinin hızla yaygınlaştırıl-ması açısından çok kritik ve önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Derneğimizin temel misyonu olan yerli yazılım ürünlerimizin global pazarlara hazırlanması ve uluslararası ölçekte marka değerinin artırılması konusunda yol haritalarının devletin en üst kurumu tarafından çizilmesi de sektörümüze ayrı bir güç verecektir."
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