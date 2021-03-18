Çağ atlatacak hamle! Türkiye için çok değerli
|18 Mart 2021 07:09
|+Aa- Yazdır
Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulmasına yönelik karara sektörden tam destek geldi.
Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre; Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Kübra Erman Karaca, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmalarında en etkin sektörlerden biri olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:
"Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomi reform paketinde yer alan Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı'nın kurulmasını olumlu buluyoruz. Dijital ekonomiye geçişi ve yüksek teknoloji üretimini sağlayacak yapısal reformlar Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırma boyutunda çok değerli."
Yeni yapının yönetişim modeli ve işleyişini henüz bilemediklerine değinen Karaca, şöyle devam etti:
Teknolojik egemenlik
"Ancak bu yapıyla sektör oyuncuları her türlü talep, soru ve sorunlarını dile getirebilecek. İletilen tüm talep, soru ve sorunlar, sektörde uzman ilgililer tarafından ivedilikle çözüme kavuşturulacaktır. Bilgi ve iletişim sektörü, bilgi toplumu ve dijitalleşme alanında ulusal politikaların belirlenmesi ve koordinasyonunun tek merkezden sağlanması için uzun yıllardır eksikliği duyulan 'sahiplik' sorununu da çözmüş olacaktır."
Türkiye Bilişim Derneği(TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, başkanlığın kurulmasını
ekosistem sorunlarının tek elden koordine edilerek çözülmesi ve Türkiye açısından
teknolojik egemenliğin elde edilmesine sağlayacağı katkılar nedeniyle çok önemsediklerini
dile getirdi. Aktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye yazılım alanında çoğu kesimin şikayet ettiği rekabet sorunlarının çözülmesi açısından önemli yarar sağlayacaktır. Ulusal düzeyde uygun rekabet sağlanabilmesi için standartların geliştirilmesi ve uluslararası rekabet gücünün pekiştirilmesi açısından da şansımız yükselecektir. Ayrıca özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bu mekanizma içerisinde yer alması ve tüm paydaşların etkileşim içerisinde bulunmasının da bu uzun yolculukta büyük katkısı ve hızlandırıcı etkisi olacağını düşünüyor ve öneriyoruz.
Yazılım alanının Cumhurbaşkanımız tarafından 'endüstri' olarak tanımlanması çok değerli. Biz de uzun yıllardır yazılım üretiminin bu şekilde anılması gerektiğini ifade ettik. Yeni başkanlık tarafından ekosistem paydaşlarının ortak aklıyla dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli yazılımların geliştirilmesine yönelik belirlenecek politika, strateji ve eylem planları aracılığıyla ülkemizin dijital ekonomisinin gelişimine, küresel rekabet endeksinin artırılmasına ve ekosistemin sürdürülebilirliğine değerli katkılar sağlayacaktır."Global pazarlara hazırlık zamanı
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı da, şu görüşü paylaştı:
"Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı'nın kuruluşunu olumlu ve stratejik bulduğumuzu belirtmek isteriz. Böyle bir kurumun tek merkezden kapsayıcı ve ilerici politikalar oluşturması, sektör paydaşları ile sürekli iletişimde kalarak yaşanan problemlere hızlı ve etkin çözümler getirmesini yerli yazılım sanayi ürünlerinin hızla yaygınlaştırıl-ması açısından çok kritik ve önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Derneğimizin temel misyonu olan yerli yazılım ürünlerimizin global pazarlara hazırlanması ve uluslararası ölçekte marka değerinin artırılması konusunda yol haritalarının devletin en üst kurumu tarafından çizilmesi de sektörümüze ayrı bir güç verecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zeytinyağında yeni adım! Tağşişe anında müdahale
18 Mart 2021 07:17
|İstanbul'da 722 okul güçlendirildi; 344 okul yeniden yapıldı
17 Mart 2021 20:22
|Plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza
17 Mart 2021 20:15
|AFAD Artvin'deki yangın için 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
17 Mart 2021 18:16
|Bartın Üniversitesi, o belgeyi alan ilk üniversite oldu
17 Mart 2021 18:02
|Emniyetten 'Andımız Var Operasyonu' açıklaması: Tamamen tesadüf
17 Mart 2021 16:21
|'Kırmızı' kategorideki ilde her muhtarın yanına bir güvenlik görevlisi
17 Mart 2021 15:44
|Çok yüksek riskli ilde MOBESE'den maske ve mesafe cezası
17 Mart 2021 15:38
|Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı
17 Mart 2021 14:45
|Taziye yemeğinde 21 kişi korona oldu, 80 kişi karantinada
17 Mart 2021 13:24