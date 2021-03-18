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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu.
 18 Mart 2021 07:29
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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında bugün toplanacak.

Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu.
TRT
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