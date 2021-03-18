Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu.
|18 Mart 2021 07:29
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