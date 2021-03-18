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5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi

Türkiye'de 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'de, 5 milyar liralık miras kavgası sürüyor. Varisler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle holdinge kayyum atanması istendi.
 18 Mart 2021 07:51
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5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi

Yaptığı hayır işleriyle tanınan Selçuk Ecza Holding'in sahibi Ahmet Keleşoğlu, 6 yıl önce hayatını kaybetmişti. Keleşoğlu, Türkiye'nin en zengin 100 iş insanı arasında ilk 10'daydı. Çocuğu yoktu. Ölünce, demans hastası eşi Nezahat Keleşoğlu (92) ve 5 kardeşinin 26 çocuğuna 5 milyar liralık miras bıraktı. Veraset ilamında mirasın yarısı eşine kaldı, diğer yarısı ise 26 mirasçı arasında pay edildi. Mahkemece, holdingde yüzde 51 hissesi bulunan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Başkanı Mustafa Sonay Gürgen, teyzesi Nezahat Keleşoğlu'na vasi olarak atandı. Ancak varisler arasında miras kavgası patlak verdi.

26 MİRASÇIYA TEDBİR

Gürgen ve kısıtlı teyzesi, 4 yıl önce diğer hak sahiplerine İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Bu davada konu, iş insanının 1 Ocak 2002'den sonra edindiği yaklaşık 1 milyar liralık malla ilgiliydi. Davaya cevap veren 26 mirasçı, "Teyzenin haklarını korumaktan ziyade vasinin geleceği için açılmış bir dava" diyerek, davanın reddini istedi. Sonuçta da mahkeme ara kararında 26 mirasçının hisselerine tedbir koydu. Ve menfaat çatışması nedeniyle holdinge kayyum atanması için davalılara süre verilmesine karar verdi. Ardından da bazı davalıların avukatı Mustafa Demirbağ, holdinge kayyum atanması için mahkemeye başvurdu.

YÖNETİM DEĞİŞEBİLİR

İstanbul Anadolu 19. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki veraset ilamına göre; vasinin mirasçı olmadığını iddia eden avukat, Gürgen'in vasiliğinin kaldırılmasını ve kayyum atanmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme kayyum talebini haklı bulursa dev holdingin yönetimi devlete geçecek.

ALİ OKTAY
Sabah
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