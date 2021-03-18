Vakaların 20'ye kadar düştüğü ilçede, vaka sayısı 200'ü aştı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle vatandaşların kendi çapında daha sıkı önlem alması istendi. Bir esnaf, "Kısıtlamalar kalkınca vatandaşta duyarsızlık başladı. Herkesin kendi önlemini alması bu kadar zor değil" diyerek sitem etti.
|18 Mart 2021 08:15
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Malkara ilçe genelinde 20'ye kadar düşen korona virüs pozitif vaka sayısı, bir anda yükselerek, mutasyonlu vakaların da etkisiyle 200'ü aştı. Sokağa çıkan bazı vatandaş ve esnaf, halkın kendi önlemini almaya özen göstermesi gerektiğini ifade etti.
Vakaların yükselmesine sitem eden bir esnaf, "Kısıtlamalar kalkınca vatandaş gördük ki vatandaşta duyarsızlık başladı. Herkes kendi önlemini almalı. Önlem almak bu kadar zor değil. Herkesin başında polis duracak hali yok. Birlik ve dayanışma içinde olmalıyız" diye konuştu.
Bir vatandaş da, karantinada olması gereken pozitif hastaların yanı sıra temaslı vatandaşların, evine kapanmasını ve kuralları ihlal etmemesi çağrısında bulundu.
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