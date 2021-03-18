Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım!

Galatarasay'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 16 Mart salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti. Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı ve bir vatandaşla tartışmaya girdi.

KARŞILIKLI ATIŞMA: "AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi. İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.

GALATASARAY'DAN BU SÖZERLE AYRILMIŞTI: EN KÖTÜ GÜNÜMDE

Hasan Şaş, Galatasaray'da bir dönem yardımcı antrenör görevindeydi. Hasan Şaş görevinden ayrıldığını bu sözlerle ifade etmişti. Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Hasan Şaş, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.