Uzmanından uyarı: Çocuklar taşıyıcı, öğretmenlere bulaştırıyor

Türkiye'de başlatılan kademeli normalleşme uygulaması kapsamında, iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk kategorilerine ayrılıyor ve bu kategorilere göre farklı kısıtlayıcı tedbirler uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığı 6-12 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını açıklamıştı. Buna göre, salgında Kovid-19 vaka 100 binde 200'ü aşan kent sayısı 11'e çıktı, vaka sayısı sadece 23 kentte düştü.

Karadeniz Bölgesi'ndeki kentler yine vaka sayısında başı çekti. Önlemlere rağmen Türkiye'de 53 kentte vaka sayısı arttı. Vaka sayısındaki artışta rekor ise Samsun'da. Tedbirlere uyarak normalleşmenin mümkün olmasına rağmen bazı kentlerde Kovid-19'dan korunmak için alınması gereken tedbirlerin başında gelen sosyal mesafe, maske ve kalabalıklardan uzak durmak gibi basit önlemlerin hiçe sayıldığı durumlar yaşandı.

İşte kuralların ihlal edildiği örneklerden bazıları;

'VİRÜS İNDİRİMİ'

Erzurum'daki züccaciye mağazası önünde indirim kuyruğuna giren vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayınca, iş yeri çalışanları çareyi polisten yardım istemekte buldu.

Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki üç katlı mağazanın sosyal medya hesabında, ürünlerin yarı fiyatına satılacağını gören onlarca vatandaş sabah erken saatlerde iş yeri önünde toplandı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık saatlerce mağazaya girmek için beklerken, yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, polisten destek istedi. Polisler, giriş ve çıkışlarda mağazaya giren kişi sayısını kontrol ederken, zaman zaman izdiham yaşandı. Mağaza önünde oluşan uzun kuyruğu gören bazı kişiler de sırada bekleyenlere tepki gösterdi. Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül, "Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var" ifadelerini kullandı.

AİLE İÇİ BULAŞIYA ÖRNEK: SOY İSİMLER

Vaka oranı en çok azalan iller arasında yer alan Rize'de, ilave tedbirler ve dinamik denetim süreci ile aşılama sonuç verdi. Kentte yaşanan vaka düşüşleri vatandaşları sevindirirken, rehavet dönemi oluşmaması için vatandaşları uyaran Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, "Hasta sonuçlarına baktığımızda aynı soy isimliler, aynı ortamda bulunmuş olanlar dikkat çekiyor. Filyasyon ekipleri iz sürdüğünde görüyoruz ki; bu kümelenmelerin doğum günü, nikah törenleri, cenaze, taziye kalabalıkları sonrasında olduğunu görüyoruz. Köylerde, yaylalarda açık hava, bize bir şey olmaz düşüncesi doğru değil. Zira şu an vakalarımızın açık alan diye yalancı güven hissi veren ve maske mesafe kurallarına riayet konusunda daha az hassas davranılan ilçeler ve köyler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sevgimizi, ilgimizi uzaktan göstereceğimiz bir dönemdeyiz" dedi.

TAZİYE SKANDALI: 80 KİŞİ KARANTİNADA

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte mutasyon kaynaklı virüsün hızlı yayılımı nedeniyle bu hafta da vaka sayılarında artışın devam ettiğini, neredeyse tüm ilçelerde görülen mutasyonlu virüs vakalarının artarak daha fazla sayıda insana ulaştığını belirtti. Kentte pozitif kişilerle temas etmiş vatandaşların tespitinde ciddi sorunlar yaşadıklarına dikkat çekerek, bir taziye evinden örnekle açıklamasına devam etti:

"İş yerinde çalışanlar, çalıştıkları kurumda temasta oldukları kişileri, kimi zaman çalıştıkları kurumu bildirmiyorlar. Özürlü, engelli hastalarına bakan kişiler temaslı hale gelmişse hastalarına kim bakacak kaygısıyla bu kişileri filyasyon ekiplerimize aktarmıyorlar. Hala ilçelerimizde cenaze, taziye kaynaklı vakalar devam ediyor. Bir ilçemizde taziye evinde cenazenin üçüncü günü hep beraber yemek yiyen 25 vatandaşımızın 21'i pozitif çıktı. Bu sadece bir taziye ziyaretinde ortaya çıkan vaka sayısı. Bu küçük örnekte bile her pozitif hastanın 3-4 kişiyle temas ettiğini düşündüğümüzde 80 kişilik bir bulaşı ortaya çıkmış oluyor. Bu şartlar altında sağlık çalışanlarımızın, halkımızın özverisi ve desteği olmadan mücadeleyi kazanması, hedefimiz olan maviye ulaşmamız maalesef mümkün değil. Lütfen temaslılarımızı bildirelim, karantinaya alınmalarını sağlayalım, karantina kurallarına uyalım. Kalabalıklardan uzak duralım."

Öğretmen alarmı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, okulların açılmasıyla birlikte hastalanan öğretmen sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklar, çok taşıyıcılar ve birbirine bulaştırıp, asemptomatik olabiliyorlar sonra da öğretmenlerine bulaştırıyorlar. Çok ciddi Kovid-19 olan öğretmen popülasyonu var" dedi.

MİSAFİRLERİ AYAKKABILAR ELE VERDİ

Amasya'da vaka sayısı 100 bin kişide 183.9'dan 163,64'e düşse de ekipler, denetim ve kontrollerini gevşetmedi. Sokak ve caddelerde HES kodu, maske, mesafe ve hijyen denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Suluova ilçesindeki evleri dolaşıp "misafir denetimi" gerçekleştirdi. Polis kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Salgının özellikle ev ziyaretlerinde yayılma riskinin çok yüksek olduğunu anlatan ekipler, ev sahiplerinden önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini istedi. Denetimler sırasında Nuri Sağlam (66) ise, kapıyı açan eşine uyarılarda bulunan polisleri çay içmeye davet etti. Polisler ise, salgın sonrası ziyaret etme sözü verdi.

OLUMLU MUTASYON

'Mevsimsel gribe doğru gidiş var'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, SARS-Cov-2'de olumlu mutasyonların yaşandığına dikkat çekerek, şunları dedi:

"Olumlu mutasyonlar, hastalığı artık mevsimsel grip boyutuna getirecek yönde. Yoğun bakımlarda çok hastalarımız yok. Virüs insanlarla uyumlu yaşamaya çalışıyor. Normalde her yıl grip oluruz ve her yıl mutasyona uğrar. Bizi yatağa yapıştırır ama sonuçta ölümcül etkileri olmayabilir. Kovid'te mevsimsel grip mutasyonlarına doğru olumlu yönde kayışlar başladı." -DHA

DİNAMİK DENETİM

İçişleri Bakanlığı'nca Kovid-19'la mücadelede yayımlanan genelge kapsamında dün ülke genelinde vali ve kaymakamların koordinasyonunda 300 bin personelin katılımıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimler yapıldı. İstanbul, Trabzon, Düzce, Edirne, Zonguldak, Kırıklareli, Tunceli, Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu kentlerde dinamik denetim gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da "Zonguldak'ta da yüzde 10'luk artış var. Bulaşı çoğunluğu aile içerisinde ve komşu gezmelerinde oluyor. Biraz daha gezme, birlikte olma ve hafta sonları pikniğe gitme gibi alışkanlıkları bırakmamız lazım" dedi.