Dolar güne düşüşle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4910 liradan, avro 8,9770 liradan güne başladı.
|18 Mart 2021 09:11
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Serbest piyasada 7,4890 liradan alınan dolar, 7,4910 liradan satılıyor. 8,9750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5060 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9350 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,4990
|7,5000
|Avro
|8,9890
|8,9900
|Sterlin
|10,4200
|10,4700
|ANKARA
|
|
|ABD Doları
|7,4700
|7,5300
|Avro
|8,9500
|9,0200
|Sterlin
|10,3700
|10,5700
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