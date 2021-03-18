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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4910 liradan, avro 8,9770 liradan güne başladı.
 18 Mart 2021 09:11
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Dolar güne düşüşle başladı

Serbest piyasada 7,4890 liradan alınan dolar, 7,4910 liradan satılıyor. 8,9750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5060 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9350 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,4990 7,5000
Avro 8,9890 8,9900
Sterlin 10,4200 10,4700
ANKARA

ABD Doları 7,4700 7,5300
Avro 8,9500 9,0200
Sterlin 10,3700 10,5700
Anadolu Ajansı
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