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Sergen Yalçın'a yeni teklif: Yüzde 66 zam

Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Sergen Yalçın'a yapacağı yeni teklifin detayları belli oldu
 18 Mart 2021 09:09
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Sergen Yalçın'a yeni teklif: Yüzde 66 zam

Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcının yıllık 6 milyon liralık ücreti 10 milyon liraya çıkarılıyor. Derbi sonrasında 2+1 yıllık imza atılması planlanıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılması konusu bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Siyah beyazlı yönetim daha önce Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni imza için masaya oturmayı planlıyordu. Bu karar derbi sonrası için değiştirildi. Siyah beyazlı yönetim ligin gidişatını büyük ölçüde belirleyecek olan bu karşılaşma sonrası verilecek milli arada teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için masaya oturmayı planlıyor. Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcıya 2+1 yıllık sözleşme sunulacağı öğrenildi.

Hoca etkiledi

Yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'a ciddi ölçüde zam da yapılacak ve hocanın yeni ücreti 10 milyon lira olacak. Başarılı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa devam ederiz. Başkan'ın her röportajda 'Hoca'mız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" açıklaması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi harekete geçmişti.

Aboubakar'dan müjdeli haber

Siyah beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Başakşehir'e oynanan ve bir gol attığı kupa maçında dizine aldığı darbe sebebiyle oyundan çıkmak istemişti. Kamerunlu golcünün bugün yapılan kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmaması teknik heyeti sevindirdi.

Tosun izin dinlemedi

Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Cenk Tosun, riske edilmemek için kupa maçı kadrosuna alınmamıştı. Yıldız golcünün Fenerbahçe maçında ise kulübede olması bekleniyor. Tosun, takım dün izinli olmasına rağmen tesislere giderek kondisyon çalışması yaptı.
NTV
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