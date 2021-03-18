Sergen Yalçın'a yeni teklif: Yüzde 66 zam
|18 Mart 2021 09:09
|+Aa- Yazdır
Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcının yıllık 6 milyon liralık ücreti 10 milyon liraya çıkarılıyor. Derbi sonrasında 2+1 yıllık imza atılması planlanıyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre; Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılması konusu bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Siyah beyazlı yönetim daha önce Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni imza için masaya oturmayı planlıyordu. Bu karar derbi sonrası için değiştirildi. Siyah beyazlı yönetim ligin gidişatını büyük ölçüde belirleyecek olan bu karşılaşma sonrası verilecek milli arada teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için masaya oturmayı planlıyor. Takımı ligde zirveye, kupada finale taşıyan tecrübeli çalıştırıcıya 2+1 yıllık sözleşme sunulacağı öğrenildi.
Hoca etkiledi
Yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'a ciddi ölçüde zam da yapılacak ve hocanın yeni ücreti 10 milyon lira olacak. Başarılı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa devam ederiz. Başkan'ın her röportajda 'Hoca'mız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" açıklaması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi harekete geçmişti.
Aboubakar'dan müjdeli haber
Siyah beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Başakşehir'e oynanan ve bir gol attığı kupa maçında dizine aldığı darbe sebebiyle oyundan çıkmak istemişti. Kamerunlu golcünün bugün yapılan kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmaması teknik heyeti sevindirdi.
Tosun izin dinlemedi
Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Cenk Tosun, riske edilmemek için kupa maçı kadrosuna alınmamıştı. Yıldız golcünün Fenerbahçe maçında ise kulübede olması bekleniyor. Tosun, takım dün izinli olmasına rağmen tesislere giderek kondisyon çalışması yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
17 Mart 2021 22:40
|Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalis Beşiktaş oldu
16 Mart 2021 23:23
|Muslera maaşında indirim yapıp 2024'e kadar Galatasaray'da kaldı
16 Mart 2021 16:33
|Fenerbahçe Yöneticisi: FETÖ bizi sokağa dökmek istiyor
15 Mart 2021 09:45
|Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği çelmesi
14 Mart 2021 20:59
|Galatasaray 2 maç sonra 3 puan aldı
13 Mart 2021 21:09
|Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, 16 yıl sonra Ronaldo ve Messi'siz
11 Mart 2021 13:43
|Mesut Özil gazetecilere sitem etti: Yeter, çekmeyin artık
11 Mart 2021 10:58
|Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti
10 Mart 2021 13:06
|FIFA'dan Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro!
09 Mart 2021 10:45