Sahtesi en çok üretilen telefonlar
|18 Mart 2021 10:02
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Akıllı telefon pazarı günden güne büyürken sahtecilere de yeni bir gelir kapısı doğuyor.
Sahte ürünlerin başkenti Çin'de yüzbinlerce sahte telefonun kullanıldığı tahmin ediliyor.
Son olarak, telefon ve elektronik cihaz karşılaştırması yapan AnTuTu, milyonlarca cihazı denetledi. Denetlerin cihazların 572 bin 303 sahte çıktı. Sayı az gibi gözükse de Çin merkezli AnTuTu denetlenen cihazlarda sahtelik oranının yüzde 4.24 olduğunu aktardı.
Başka bir ifadeyle her rapora göre 25 cihazdan 1'i sahte. Sahte telefon pazarı da tıpkı gerçeği gibi belirli markalar üzerinde yoğunlaşma var.
İşte en çok sahtesi üretilen telefonlar
Samsung (yüzde 34)
Apple (yüzde 13)
Huawei (yüzde 8)
Xiaomi (yüzde 7)
Honor (yüzde 5)
Oppo (yüzde 5)
Gionee (yüzde 3)
Vivo (yüzde 3)
Asus (yüzde 3
Meiigoo (yüzde 2)
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