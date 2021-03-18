1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Husumetlisine müşterisinin cep numarasını verdi, mahkum oldu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir esnafın müşterisinin telefon numarasını, aralarında husumet bulunan bir kişiye vermesini yasaya aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, sanık esnafın 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçunu işlediğine hükmetti.
 18 Mart 2021 09:54
+Aa- Yazdır
Husumetlisine müşterisinin cep numarasını verdi, mahkum oldu

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren önemli bir karar çıktı. 12. Ceza dairesi, müşterisine ait cep telefonu numarasını başka birisine verince olanlar oldu. Esnaflık yapan gence başvuran bir kişi, arasında husumet bulunduğu öne sürülen vatandaşın cep numarasını istedi. Kavgalı olan vatandaşın cep telefonundan aramasıyla şok olan vatandaş ise Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkeme, 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan sanık esnafın beraatine hükmetti. Karar Yargıtay tarafından bozulunca mahkeme yeniden yapılan yargılama sonrası sanığın mahkumiyetine hükmetti. Kararı sanık temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Dosya kapsamına ve ikrar içeren savunmaya göre; sanığın, tanığın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceğini beyan etmiştir. Tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istemesi üzerine, sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi anlaşılmaktadır. Sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın atılı suçu işlemediğine, eylemin şikayete tabi olduğu ve davanın düşmesi gerektiğine ilişkin tüm temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak onanmasına oy birliğiyle karar verildi."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
18 Mart 2021 00:01		 Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası: Gerekçe belli oldu
17 Mart 2021 18:26
Aldatan eşine 'dürzü, gavat' diyen kadına hiçbir şekilde kusur yüklenemez
15 Mart 2021 15:12		 Müşteriye 'Salak' diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu
13 Mart 2021 20:49
Yargıtay: Kullanımdan dolayı meydana gelen eskimeden kiracı sorumlu değil
11 Mart 2021 15:14		 Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı
11 Mart 2021 12:49
Yargıtay beraat kararını bozdu, o imam yeniden yargılanacak
08 Mart 2021 22:08		 Eşini bıçaklayan koca ile aldatan kadın eşit kusurlu
07 Mart 2021 14:36
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
05 Mart 2021 06:30		 Yargıtay'dan DKK darbe girişimi kararı: Cezaları onadı, beraatleri bozdu
04 Mart 2021 13:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü11:07 - FETÖ'deki para kavgası, sosyal medyada artarak devam ediyor11:06 - Emniyet'te 2 aydır görevde yükselme sonuçları bekleniyor11:03 - Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik11:00 - Bakan Selçuk'dan Çanakkale paylaşımı: Mezun vermeyen okullar10:56 - Bahçeli'den HDP'ye kapatma davası açıklaması
10:50 - AK Partili yönetici koronavirüsten hayatını kaybetti10:41 - Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin kapatılması sürecini bırakmalıyız10:35 - Altının gramı yeniden 420 TL'ye yükseldi10:22 - Tofaş da çipteki tedarik sorunu nedeniyle üretime ara veriyor10:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı10:07 - Borsa güne yükselişle başladı
10:06 - Başkasının yanında kalan adres beyanını e-Devlet'ten yapabilecek10:03 - Prof. Gönen: Test pozitiflik oranlarında yüzde 30 artış var10:02 - Sahtesi en çok üretilen telefonlar09:54 - Husumetlisine müşterisinin cep numarasını verdi, mahkum oldu09:47 - 'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama'
09:46 - Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
7'si görevdeki emniyetçi 75 kişiye FETÖ'den gözaltı
Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor
Bakan Koca 'maalesef' diyerek açıkladı: Çoğu ilde vakalar arttı
Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım!
Aday hakim ve savcı atama kararnamesi yayımlandı
Uzmanından uyarı: Çocuklar taşıyıcı, öğretmenlere bulaştırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
afşın 1
bad-ı sabah 2
köse mihal 1
işyerinde olması gerekenler 3
yazmak isteyip de yazamamak 1
Lukianos 1
sağaltmak 1
Truman Show 1
Aromatik 1
tamam 1
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Akıncılar Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam