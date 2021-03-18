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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Şanlı Çanakkale Zaferi'nin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız. Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz" dedi.
 18 Mart 2021 10:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "106'ncı sene-i devriyesini millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz Çanakkale zaferinin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur. Aziz milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Şanlı Çanakkale Zaferi'nin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız. Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir.

Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz. Mukaddes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, bugün de birliğini, beraberliğini, dirliğini muhafaza etmek için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır. Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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