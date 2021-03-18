Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin kapatılması sürecini bırakmalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, HDP için açılan kapatma davasına da değindi.

"SİYASİ PARTİLER KAPATILMAMALI"

Kılıçdaroğlu, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyu ile paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmalıyız, eğer demokrasiyi savunuyorsak." dedi.