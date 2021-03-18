AK Partili yönetici koronavirüsten hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre bir süre önce rahatsızlanınca hastanede yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan Kutucu, evinde tedavi görmeye başladı. Durumu ağırlaşan Kutucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Satılmış Kutucu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile bir çok parti yöneticisi hastaneye giderek acılı aileye başsağlığı diledi. Kutucu'nun cenazesinin Covid-19 tedbirleri ile bugün defnedileceği öğrenildi. Başkan Bozkurt, yönetim kurulu üyesi Satılmış Kutucu için yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Uzun süredir Covid-19 tedavisi gören İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Satılmış Kutucu vefat etti. Yüreğimiz yandı. Covid-19 bizden yiğit bir dava adamı, dik duruşlu bir gönül insanını aldı. İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Satılmış Kutucu'yu kaybettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın başı sağ olsun. AK Parti Ailesi olarak Satılmış Kutucu kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, ailesi yakınları ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."