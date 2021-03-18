1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'dan Çanakkale paylaşımı: Mezun vermeyen okullar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çanakkale Savaşları sırasında öğrencilerin "bağımsızlık" dersinde olduğunu belirterek, "Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum." ifadesini kullandı.
 18 Mart 2021 11:00
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk'dan Çanakkale paylaşımı: Mezun vermeyen okullar

Selçuk, Twitter hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale Savaşları sırasında mezun veremeyen okulların yer aldığı video paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale'de 'bağımsızlık' dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum." ifadelerine yer verdi.

- "Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım"

Bakan Selçuk ayrıca, dün Çanakkale şehitlerini ziyaret ederek mezarlarına karanfil bırakan öğrencilerin fotoğraflarını da paylaştı.

Fotoğrafların, "Karanfilleri, şehitlerimizin ebedi istirahatgahına tüm arkadaşlarımız adına bıraktık." notuyla kendisine ulaştırıldığını aktaran Selçuk, "Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Bugün 286 yatılı bölge okulumuzda hizmetlerimize devam ediyoruz'
17 Mart 2021 11:53		 Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerden 'İstiklal Marşı 100. yıl' klibi
17 Mart 2021 10:50
Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor
16 Mart 2021 14:45		 Bakan Selçuk, gençleri iş öncelikli dış ticaret eğitimi almaya davet etti
16 Mart 2021 13:47
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yarın yapılacak
13 Mart 2021 11:43		 'Salgının rahatlamasıyla çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız'
12 Mart 2021 13:10
Bakan Selçuk: BİLSEM'ler için özel kadrolar ihdas ediyoruz
12 Mart 2021 11:46		 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek
11 Mart 2021 16:40
Açıköğretim lise sonuçları açıklandı
10 Mart 2021 17:45		 MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı
10 Mart 2021 10:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü11:07 - FETÖ'deki para kavgası, sosyal medyada artarak devam ediyor11:06 - Emniyet'te 2 aydır görevde yükselme sonuçları bekleniyor11:03 - Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik11:00 - Bakan Selçuk'dan Çanakkale paylaşımı: Mezun vermeyen okullar10:56 - Bahçeli'den HDP'ye kapatma davası açıklaması
10:50 - AK Partili yönetici koronavirüsten hayatını kaybetti10:41 - Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin kapatılması sürecini bırakmalıyız10:35 - Altının gramı yeniden 420 TL'ye yükseldi10:22 - Tofaş da çipteki tedarik sorunu nedeniyle üretime ara veriyor10:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı10:07 - Borsa güne yükselişle başladı
10:06 - Başkasının yanında kalan adres beyanını e-Devlet'ten yapabilecek10:03 - Prof. Gönen: Test pozitiflik oranlarında yüzde 30 artış var10:02 - Sahtesi en çok üretilen telefonlar09:54 - Husumetlisine müşterisinin cep numarasını verdi, mahkum oldu09:47 - 'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama'
09:46 - Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
7'si görevdeki emniyetçi 75 kişiye FETÖ'den gözaltı
Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor
Bakan Koca 'maalesef' diyerek açıkladı: Çoğu ilde vakalar arttı
Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım!
Aday hakim ve savcı atama kararnamesi yayımlandı
Uzmanından uyarı: Çocuklar taşıyıcı, öğretmenlere bulaştırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
höykürmek 1
Kollamak 2
Güne neşeyle uyanmak 1
xiaomi 3
afşın 1
14.03.2021 fenerbahçe vs gençlerbirliği maçı 2
volovan 1
vankulu lugatı 1
Bilgi kirliliği 2
köse mihal 1
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Akıncılar Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam