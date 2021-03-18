Bakan Selçuk'dan Çanakkale paylaşımı: Mezun vermeyen okullar
|18 Mart 2021 11:00
|+Aa- Yazdır
Selçuk, Twitter hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale Savaşları sırasında mezun veremeyen okulların yer aldığı video paylaştı.
Bakan Selçuk, paylaşımında, "O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale'de 'bağımsızlık' dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum." ifadelerine yer verdi.
- "Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım"
Bakan Selçuk ayrıca, dün Çanakkale şehitlerini ziyaret ederek mezarlarına karanfil bırakan öğrencilerin fotoğraflarını da paylaştı.
Fotoğrafların, "Karanfilleri, şehitlerimizin ebedi istirahatgahına tüm arkadaşlarımız adına bıraktık." notuyla kendisine ulaştırıldığını aktaran Selçuk, "Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle." ifadelerini kullandı.
O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale'de "bağımsızlık" dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. pic.twitter.com/VswitKQrq1Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 18, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Bugün 286 yatılı bölge okulumuzda hizmetlerimize devam ediyoruz'
17 Mart 2021 11:53
|Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerden 'İstiklal Marşı 100. yıl' klibi
17 Mart 2021 10:50
|Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor
16 Mart 2021 14:45
|Bakan Selçuk, gençleri iş öncelikli dış ticaret eğitimi almaya davet etti
16 Mart 2021 13:47
|MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yarın yapılacak
13 Mart 2021 11:43
|'Salgının rahatlamasıyla çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız'
12 Mart 2021 13:10
|Bakan Selçuk: BİLSEM'ler için özel kadrolar ihdas ediyoruz
12 Mart 2021 11:46
|'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek
11 Mart 2021 16:40
|Açıköğretim lise sonuçları açıklandı
10 Mart 2021 17:45
|MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı
10 Mart 2021 10:08