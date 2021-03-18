Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik
İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik."
|18 Mart 2021 11:03
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