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Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik

İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik."
 18 Mart 2021 11:03
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Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik

İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik."

"Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik."

Anadolu Ajansı
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