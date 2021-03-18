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Emniyet'te 2 aydır görevde yükselme sonuçları bekleniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavına giren adaylar 2 aydır sonuçların açıklanmasını bekliyor
 18 Mart 2021 11:06
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Emniyet'te 2 aydır görevde yükselme sonuçları bekleniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, uzun yıllardan sonra, Genel Müdürlükte merkez ve taşra teşkilatında görevli sivil personel için 10/10/2020 tarihinde ilana çıkarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 28/11/2020 tarihinde yapıldı, sonuçlar da bir gün sonra açıklandı.

Mülakat sınavları ise 22 Ocak tarihinde sona erdi.

Ancak, sözlü sınavların üzerinden 2 aya yakın bir süre geçmesine rağmen süreç uzamış ve sonuçlar açıklanmamıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan sivil memurlar sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
Memurlar.Net
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