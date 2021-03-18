Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü
İzmit'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Yılmaz D.'yi darbetti. Saldırgan kaçarken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
|18 Mart 2021 11:11
|+Aa- Yazdır
Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan halk otobüsünün kapısına yaklaşıp, durak dışında binmek istedi. Otobüs şoförü Yılmaz D., bu kişiyi durakta binmesi gerektiği yönünde uyarınca tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, Yılmaz D.'yi darbetti, Yılmaz D., hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
18 Mart 2021 12:52
|Ablasını bıçaklayarak yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
18 Mart 2021 12:30
|Yalova'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı
18 Mart 2021 12:22
|Düzce'de yaylada mahsur kalan 3 genç köylüler tarafından kurtarıldı
18 Mart 2021 12:04
|Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
18 Mart 2021 11:28
|Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım!
18 Mart 2021 09:15
|İnsan kaçakçılarının ağına bu kez belediyeler takıldı
18 Mart 2021 08:45
|Mahkemeden dikkat çeken karar! Üvey babasının soyadını kullanacak
18 Mart 2021 08:05
|5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
18 Mart 2021 07:51
|Önce kaçtı, yakalanınca polisten helallik istedi
18 Mart 2021 06:17