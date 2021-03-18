1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarsus eski Kaymakamı Atmaca'ya FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi

Gerekçeli kararda, 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Bekir Atmaca'nın, darbe girişimi gecesi meydanda toplanan halka eve dönmeleri yönünde konuşma yaptığı, FETÖ'nün sözde mülki idare yapılanmasında yer aldığı ve cep telefonunda ByLock "kalıntı kayıtlarının" bulunduğu belirtildi
 18 Mart 2021 11:15
+Aa- Yazdır
Tarsus eski Kaymakamı Atmaca'ya FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca'nın 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde meydanda toplanan halka eve dönmeleri yönünde konuşma yaptığı belirtildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen tutuksuz Bekir Atmaca'nın savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi ve hüküm gibi kısımların da yer aldığı 27 sayfalık gerekçeli karar hazırlandı.

Kararda, Atmaca'nın cep telefonunda FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock programının "kalıntı kayıtlarının" bulunduğu, cihazda ayrıca Kakao Talk uygulamasının kurulum dosyalarının tespit edildiği, örgütün finans kuruluşu Bank Asyada mevduat hesabının belirlendiği ve FETÖ'nün sözde mülki idare yapılanmasında yer aldığı kaydedildi.

Sanığın kaymakamlık makam odasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitabın ele geçirildiği bildirilen kararda, Atmaca'nın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı anlatıldı.

Gerekçeli kararda beyanına yer verilen tanık C.I, Bekir Atmaca ile 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tanıştıklarını belirtti. Fakültede okuduğu dönemde "cemaat" adı verilen bu yapının içerisinde olduğunu kaydeden C.I, "Örgütün sohbet toplantıları oluyordu. Bu toplantılarda örgüt elebaşının kasetleri dinlenirdi. Bekir Atmaca benden bir dönem alttaydı, bu sohbet toplantılarına o da gelirdi. Ben kaymakamlık sınavına kazandıktan sonra da örgütle olan bağım devam etti. Bekir Atmaca'yı öğrencilik yıllarımda sohbet toplantılarında gördüm. Kaymakam olduktan sonra kendisiyle karşılaşmadım." ifadelerini kullandı.

- Darbecilere karşı meydanda toplanan halka, eve dönmeleri yönünde konuşma yapmış

Tanık H.Ç. de 15 Temmuz gecesi darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara daveti üzerine kardeşleriyle meydana gittiğini ifade etti.

H.Ç, şu bilgileri paylaştı:

"Tarsus'ta meydana gittiğimde orada dönemin kaymakamı Bekir Atmaca, belediye başkanı ve okul müdürleri vardı. Bu kişiler mikrofonla halka vatanı savunmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiği şeklinde konuşmalar yapıyorlardı. Biz meydana vardıktan yaklaşık bir saat sonra Bekir Atmaca tekrardan mikrofonu aldı ve bizlere 'Gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yarın işlerine gidecek olanlar vardır. İşleri olanlar evlerine gidebilir.' şeklinde konuşma yaptı. Bunu tam olarak hatırlıyorum. Daha sonra mikrofonu yanında bulunanlar aldı ve bu kişiler sabaha kadar meydanlarda nöbette kalacaklarını belirttiler. Biz de bu kişilerle aynı fikir birliğine vardık. Sabaha kadar meydanda bekledik."

Sanığın FETÖ içerisinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu, hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu aktarılan kararda, Bekir Atmaca'nın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediği ve üst sınırdan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik
18 Mart 2021 12:03		 1'i PKK terör örgütü mensubu 5 kişi Kızıltepe'de yakalandı
18 Mart 2021 11:58
FETÖ'deki para kavgası, sosyal medyada artarak devam ediyor
18 Mart 2021 11:07		 7'si görevdeki emniyetçi 75 kişiye FETÖ'den gözaltı
18 Mart 2021 09:13
PKK'lılar, İsviçre Türk Toplumu Başkanı'nın evine saldırdı
17 Mart 2021 22:36		 İçişleri: PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubu teslim oldu
17 Mart 2021 19:42
İHA tespit etti, komandolar etkisiz hale getirdi
17 Mart 2021 17:40		 Mahkemenin beraat verdiği darbe davasında, istinaftan hapis cezası
17 Mart 2021 16:57
FETÖ firarisi eski vergi müfettişi yakalandı
17 Mart 2021 16:44		 FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde kaldığı belirlenen sanığa hapis
17 Mart 2021 14:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Ülke genelinde yarın yağış bekleniyor12:45 - Akaryakıtta tavan fiyat uygulanmasının ardından 40 kuruşu bulan indirimler gerçekleşti12:43 - Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte gazi yakını tepki gösterdi12:39 - Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlardan ölenlerin kalbinde virüse rastlandı12:36 - AK Parti vekiller, yeni bir Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu12:30 - Ablasını bıçaklayarak yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
12:22 - Yalova'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı12:20 - Şubeye gitmeden hemen başvurun!12:16 - Gün ortası döviz fiyatları12:14 - Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı12:11 - 'Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik'12:07 - HDP kapatma davası iddianamesinin detayları
12:06 - Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor12:05 - Emniyet lüzum gördüğünde öğrencilere sağlık raporu aldırabilecek12:04 - Düzce'de yaylada mahsur kalan 3 genç köylüler tarafından kurtarıldı12:03 - Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik12:03 - Dışişlerinden Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine ilişkin bazı ülkelerin açıklamalarına tepki
12:01 - Kadın çalışanların yüzde 62'si son 3 ayda en az bir kez şiddete maruz kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
7'si görevdeki emniyetçi 75 kişiye FETÖ'den gözaltı
Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor
Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım!
Bakan Koca 'maalesef' diyerek açıkladı: Çoğu ilde vakalar arttı
Aday hakim ve savcı atama kararnamesi yayımlandı
Başkasının yanında kalan adres beyanını e-Devlet'ten yapabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bal böceği 1
fikir laçkalığı 2
valla 1
yazarların şu anda dinlediği şarkı 6
pikolo 1
mecit 2
gıcırı bükme 1
bedava verseler almam 3
zuhurat 1
tuman 1
SON İLANLAR
Anvers Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Akıncılar Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam