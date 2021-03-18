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Gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkan yardımcılarından, Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmenlerinden, 2016 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Seçkin Türesay vefat etti.
 18 Mart 2021 11:31
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Gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Seçkin Türesay'ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

"Değerli meslektaşımız Seçkin Türesay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize ve Cemiyetimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türesay'ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz."

Seçkin Türesay bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Seçkin Türesay'ın cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacak.

Seçkin Türesay kimdir?

1943 yılında İzmir Urla'da doğdu. Işık Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. İki yıl sonra da İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü'ne kaydoldu.. 1964'te haftalık Durum Dergisi'nde gazeteciliğin ilk çırak yıllarını yaşadı 1969 yılında askerlik dönüşü Son Havadis Gazetesi'ne girdi. 1970'te Hürriyet grubunun ikinci gazetesi olan Yeni Gazete'ye girdi. Bu gazete 1971'de kapatılınca Hürriyet Gazetesi'ne çağrıldı. 1 Ağustos 1971'de başlayan Hürriyet yılları iki kez kesintiye uğrayarak 31 Mart 2012'ye kadar sürdü. Hürriyet'te ilk görevi gece yazı işleri sorumluluğuydu. 1972 yılında birinci sayfa sorumlusu oldu.

Daha sonra Hürriyet'te sırasıyla Sorumlu Müdür, Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Müdürlüğü ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca 1988-1991 yılları arasında Günaydın Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü'nü üstlendi. Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra haftalık Siyasi Yeni Ulus Gazetesi Genel Yayın Yönetmeliği'ni yaptı.

Nazan Türesay ile evli ve Seçil Türesay isminde kendisi gibi gazeteci bir kız babasıydı. Türesay TGC'den aldığı iki kez Yılın Gazetecisi Ödülü sahibi.(1982-1983), 1989'da Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Yılın Genel Yayın Müdürü ödülüne değer bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde 10 yılı aşkın süreyle Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2016 TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.
Memurlar.Net
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