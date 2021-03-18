Kovid-19 aşısı yaptıranlara 'düzenli uyku' önerisi
|18 Mart 2021 11:45
|+Aa- Yazdır
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlara sağlıklı uyku önerisinde bulunarak, "Sağlıklı beslenin, doğal mineral ve vitaminler alın." dedi.
Usta, AA muhabirine, vaka sayılarının, toplumsal bağışıklık oluşana kadar virüsün etkinliğinin devam edeceğini söyledi.
Kurallara uymanın ve aşılama çalışmalarının çok önemli olduğunu aktaran Usta, Kovid-19'un şu an tedavisi olmadığı için tek umudun aşı olduğunu kaydetti.
Usta, mevcut aşıların faydasını artırmak için çalışmalar yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu alanda önemli bir tıp dergisinde yeni bir çalışma yayımlandı. Bu çalışmada aşının etkinliğini artırmak için yapılması gerekenler irdelendi. Grip veya hepatit aşılarında aşıyı yaptırdıktan sonra kişiler o gece ve ilk on gün içinde çok iyi uyurlarsa antikor yanıtlarının çok daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Kovid-19 aşını yaptırdıktan sonra mutlaka düzenli uyuyun çünkü aşı bağışıklık sistemini düzenleyerek, o virüse karşı savaşacaktır. Bu çok önemli bir avantaj, onun için aşısını olan kişiler uykusuna çok dikkat etsin. İkinci bir faktör de 'acaba aşıyı hangi saatlerde yaptırmak daha etkili olabilir' yaklaşımı. Sabah yapılan aşıların daha fazla antikor üretebileceği gösterildi. Sabah bağışıklık sistemimiz daha hazır oluyor."
Herkesin Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğine dikkati çeken Usta "Kovid-19 aşısıyla daha fazla antikor üretmek için aşınızı mümkünse öğleden önce yaptırın, ilk on gün uyku düzeninize dikkat edin, sağlıklı beslenin, doğal mineral ve vitaminler alın." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ülke genelinde yarın yağış bekleniyor
18 Mart 2021 12:45
|Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte gazi yakını tepki gösterdi
18 Mart 2021 12:43
|Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlardan ölenlerin kalbinde virüse rastlandı
18 Mart 2021 12:39
|Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
18 Mart 2021 12:06
|Kadın çalışanların yüzde 62'si son 3 ayda en az bir kez şiddete maruz kaldı
18 Mart 2021 12:01
|Gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti
18 Mart 2021 11:31
|İlk uçak fabrikasını kuran Demirağ'ın yaptırdığı havaalanının açılması için başvuruldu
18 Mart 2021 11:31
|AK Partili yönetici koronavirüsten hayatını kaybetti
18 Mart 2021 10:50
|Başkasının yanında kalan adres beyanını e-Devlet'ten yapabilecek
18 Mart 2021 10:06
|Prof. Gönen: Test pozitiflik oranlarında yüzde 30 artış var
18 Mart 2021 10:03