Çivili sopayla kediye işkence eden kişi zabıta ekiplerine saldırdı
Gaziantep'te 2 zabıta görevlisi, çivili sopayla kediye işkence yapan kişinin saldırısına uğradı.
|18 Mart 2021 11:50
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Değirmiçem Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir kişinin, üzerinde çivilerin bulunduğu sopayla sokak kedisine eziyet ve işkence yaptığını gördü.
Olaya müdahale etmeye çalışan zabıta ekipleri, bu kişinin çivili sopayla saldırısına uğradı. Zabıta görevlilerinden biri hastanede tedavi altına alındı.
Zabıta ekipleri, polisin gözaltına aldığı şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Yaralanan sokak kedisi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan hastanesine götürüldü.
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