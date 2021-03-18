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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl 10 huzurevi açacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:- "Bizleri sabırla, sevgiyle, şefkatle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden yaşlılarımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor, Yaşlılar Haftası'nı gönülden kutluyorum"
 18 Mart 2021 11:56
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl 10 huzurevi açacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de toplam 330 kapasiteli 5 huzurevi açtıklarını, bu yıl ise toplam 1082 kapasiteli 10 huzurevini daha hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, yaşlıların memnuniyeti, rahatı ve insan onuruna yaraşır hayat sürmelerini çok önemsediklerini, bu kapsamda yaşlılara yönelik kuruluşların sayısını arttırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan veya yakınının yanında kalamayan yaşlılara Bakanlık olarak hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ile yaşlı yaşam evlerimizin yanı sıra huzurevlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda. 2002-2020 yılları arasında huzurevlerimizin sayı ve kapasitesini yaklaşık üç kat arttırdık. Son iki yılda 11 ilimizde açtığımız 12 huzurevimizle toplamda 865 yeni kapasite ekleyerek, hizmetlerimizin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını sağladık."

- Huzurevi sayısı 158'e ulaştı

Bakan Selçuk, 2002'de Bakanlığa bağlı 6 bin 477 kapasiteli 63 huzurevi bulunduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl sonu itibarıyla huzurevi sayımız 158'e, toplam kapasitemiz ise yaklaşık 16 bine ulaştı. Sadece 2020'de Çorum, Erzincan, Manisa, Sinop ve Yozgat olmak üzere 5 ilimizde toplam 330 kapasiteli 5 huzurevi açtık. Bu yıl ise 1082 kapasiteli 10 yeni huzurevini daha hizmete açmayı planlıyoruz."

- "Yaşlılar Haftası'nı gönülden kutluyorum"

18-24 Mart'ın Yaşlılar Haftası olduğunu anımsatan Selçuk, "Yaşlılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulamaları hayata geçiren bir devlet yönetimine sahip olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Bizleri sabırla, sevgiyle, şefkatle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden yaşlılarımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor, Yaşlılar Haftası'nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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