1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazgan: Kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdası tüm kamuyu kapsamalıdır

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdasının tüm kamu kurumlarında uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na resmi yazı gönderdi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan "Kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdası tüm kamuyu kapsamalıdır. "dedi.
 18 Mart 2021 11:57
+Aa- Yazdır
Yazgan: Kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdası tüm kamuyu kapsamalıdır

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdasının tüm kamu kurumlarında uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na resmi yazı gönderdi.

Kurum içi uzmanlık kadrolarının uygulanmasında eşitlik olmadığını ve bu kadroların ihdasının kurumlara özgü düzenlemelerle gerçekleştiğini ifade eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan "Kurum içi uzmanlık uygulamaları eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bu da kamu görevlileri arasında mali, sosyal ve özlük hakları bakımından adaletsizliğe neden olmaktadır." dedi.

Genel Başkan Yazgan, gönderdikleri resmi yazıyla, uzman olabilmek için gerekli şartları taşıyan ve sınavda başarılı olan personelin kurumlarında uzmanlık kadrolarının açılarak bu kadrolara atanmasını talep ettiklerini söyledi.

Büro Memur-Sen olarak bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için her zaman kamu personelinin yanında olacaklarını kaydeden Yazgan, "Kamu görevlilerimizin emekleri herkes tarafından bilinmeli ve görülmelidir. Bunun için tüm kamu görevlilerine kurum içi uzmanlık hakkı verilmelidir. Bu talebimizin karşılanmasını istiyor ve gerekli adımların en kısa sürede atılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Patrikhanede 2 numara görevden alındı
18 Mart 2021 09:01		 Feyzioğlu: Hacizde güvenliğin sağlanması için düzenleme yapılsın
17 Mart 2021 14:20
TESK, akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamayı olumlu buldu
17 Mart 2021 12:53		 Fransız ineği güldü, Türk işçisi ağlıyor
17 Mart 2021 07:10
İstanbul 2 No'lu Barosundan Özlem Zengin açıklaması
16 Mart 2021 14:14		 Türk Diyanet Vakıf-Sen uyardı: Cuma namazları yine yasaklanabilir
16 Mart 2021 08:48
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
15 Mart 2021 08:49		 TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'genel kurul' açıklaması
14 Mart 2021 13:59
Kahveci, sağlıkçıların çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi
13 Mart 2021 17:49		 Sağlık-Sen sağlıkçıların sorunlarının çözülmesini istedi
13 Mart 2021 11:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu12:45 - Ülke genelinde yarın yağış bekleniyor12:45 - Akaryakıtta tavan fiyat uygulanmasının ardından 40 kuruşu bulan indirimler gerçekleşti12:43 - Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte gazi yakını tepki gösterdi12:39 - Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlardan ölenlerin kalbinde virüse rastlandı12:36 - AK Parti vekiller, yeni bir Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu
12:30 - Ablasını bıçaklayarak yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis12:22 - Yalova'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı12:20 - Şubeye gitmeden hemen başvurun!12:16 - Gün ortası döviz fiyatları12:14 - Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı12:11 - 'Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik'
12:07 - HDP kapatma davası iddianamesinin detayları12:06 - Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor12:05 - Emniyet lüzum gördüğünde öğrencilere sağlık raporu aldırabilecek12:04 - Düzce'de yaylada mahsur kalan 3 genç köylüler tarafından kurtarıldı12:03 - Bakan Soylu: 26 terör eylemini engelledik
12:03 - Dışişlerinden Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine ilişkin bazı ülkelerin açıklamalarına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
7'si görevdeki emniyetçi 75 kişiye FETÖ'den gözaltı
Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor
Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım!
Bakan Koca 'maalesef' diyerek açıkladı: Çoğu ilde vakalar arttı
Aday hakim ve savcı atama kararnamesi yayımlandı
Başkasının yanında kalan adres beyanını e-Devlet'ten yapabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Güne neşeyle uyanmak 1
karcığar 1
sabit fikirli 3
tatanka 1
hane 1
yükses sesle konuşmak 2
Bugün olanlar 1
doküman 2
paravan 2
tuman 1
SON İLANLAR
Anvers Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Akıncılar Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam