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1'i PKK terör örgütü mensubu 5 kişi Kızıltepe'de yakalandı

MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişi Mardin/Kızıltepe'de yakalandı.
 18 Mart 2021 11:58
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1'i PKK terör örgütü mensubu 5 kişi Kızıltepe'de yakalandı

- Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı 5 kişinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
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