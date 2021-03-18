Trakya Üniversitesi desteğiyle Romanya'da ilahiyat fakültesi kurulacak
|18 Mart 2021 12:00
|+Aa- Yazdır
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dan Marcel İliescu, Köstence'de işbirliği konularını görüşmek üzere bir araya geldi.
Yapılan görüşme sonrası Romanya'nın ilk ilahiyat fakültesinin kurulması, eğitim, akreditasyon, sınır ötesi AB projeleri, Rumen Dili ve Edebiyatı 2+2 ortak lisans programı gibi projenin hayata geçirilmesi ve iş birliklerinin derinleştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
Türkyılmaz, Balkan Üniversiteler Birliği çatısı altında birlikte hareket eden iki üniversitenin ortak projelere imza atacağını belirtti.
Romanya ve Türkiye'yi yakınlaştıracak, tarihi bağları güçlendirecek iş birlikleri yaptıklarını ifade eden Türkyılmaz, iki üniversitenin atacağı adımlar Türkiye-Romanya dostluğunu da geliştireceğini kaydetti.
İliescu da TÜ'nün deneyim ve imkanlarından yararlanmak ve iş birliklerini genişletmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.
Görüşmede yer alan Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf da ilahiyat fakültesi kurulum çalışmalarının başlamasından dolayı iki üniversitenin yetkililerine teşekkür etti.
Heyetler arası görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul da yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Boğaziçi 'nano' ilacın peşinde
17 Mart 2021 07:35
|YÖK'ün girişimleriyle akademide KBRN araştırmaları yükselişe geçti
16 Mart 2021 11:48
|YÖK iki üniversiteye rektör ataması için başvuru alacak
15 Mart 2021 09:40
|Tıp öğrencileri yüz yüze eğitim için çok istekli
14 Mart 2021 11:51
|Gaziantep'te geliştirildi! Koronavirüsü erken teşhis ediyor
13 Mart 2021 09:16
|Üniversiteden, Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere yalanlama
12 Mart 2021 17:31
|Dünya Süper Ligi'ne giren Türk üniversiteleri açıklandı
11 Mart 2021 15:40
|Gönüllü olarak doğadan çöp toplayan akademisyen çevresine örnek oluyor
11 Mart 2021 11:16
|Kariyer planlama dersi üniversite 1. sınıfların ders müfredatlarına eklendi
10 Mart 2021 13:29
|Bilkent Üniversitesi, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e onursal doktora verecek
10 Mart 2021 11:02