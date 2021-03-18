Emniyet lüzum gördüğünde öğrencilere sağlık raporu aldırabilecek

"(1) Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının Devlet memurluğuna ilk girişlerinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, tam teşekküllü hastaneler tarafından, 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre düzenlenir."

"(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır."