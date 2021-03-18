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Emniyet lüzum gördüğünde öğrencilere sağlık raporu aldırabilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, lüzum görmesi halinde, emniyet kadrolarına atanacak öğrencilere, tam teşekküllü sağlık raporu aldırabilecek
 18 Mart 2021 12:05
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Emniyet lüzum gördüğünde öğrencilere sağlık raporu aldırabilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Şartları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre;

1- Öğrenci hakkında düzenlenmiş herhangi bir rapor bulunmasa dahi, sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde, öğrenci tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir.

2- Alınacak raporlar tam teşekküllü hastanelerce verilecek.

3- Öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının memuriyete giriş raporu olarak kabul edilebilmesi için üzerinden 12 ay geçmemesi şartı aranıyordu. Bu 12 aylık şart kaldırıldı.

4- Daha önceki düzenlemede, okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde (...) A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanların, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacağı belirtilmişti. Bu uygulama değiştirilmiştir. Yeni uygulmaya göre sağlık komisyonu tarafından haklarında "öğrenciliğe devam eder" kararı verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar.

İŞTE YÖNETMELİKTE YAPILAN DÜZENLEMENİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

YENİ HÜKÜM ESKİ HÜKÜM
MADDE 1 - 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanını" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanını" olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığını" olarak değiştirilmiştir. Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Daire Başkanı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,

b) Daire Başkanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Teşhis hanesine; tespit edilen tüm hastalıklar ve sağlık sorunları yazılır, hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için teşhis hanesine "Sağlam" yazılır.

f) Karar hanesine; hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için "Sağlam" yazılır, bir hastalık veya sağlık sorunu tespit edilmesi halinde, hastalığın veya sağlık sorununun hangi dilimde olduğu yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz."

 e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine "Sağlam" yazılır.

f) Karar hanesine "Öğrenci Olur" ya da "Öğrenci Olamaz" kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Öğrenci hakkında düzenlenmiş herhangi bir rapor bulunmasa dahi, sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde, öğrenci tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır."

 Öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması
Madde 11- (5) Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya İl Emniyet Müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilir. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının Devlet memurluğuna ilk girişlerinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, tam teşekküllü hastaneler tarafından, 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre düzenlenir."

"(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır."

 Madde 12 - (1) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir.

...

(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının, alındığı tarihten itibaren süresinin 12 ayı geçmemesi ve eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında, öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Bu sürenin 12 ayı geçmesi durumunda, memuriyete giriş için yeni tarihli giriş raporu aldırılır. Bu raporlar Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi, mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda, 11 inci maddeye göre işlem yapılır.
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Okullardan mezun olarak Devlet memurluğuna ilk girişlerde;

a) Öğrencilik sürecinde sağlık sorunu olmayanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar.

b) Öğrencilik sürecinde sağlık sorunu olup da 11 inci madde hükümlerine göre haklarında sağlık komisyonu tarafından "öğrenciliğe devam eder" kararı verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar.

c) Öğrencilik sürecinde sağlık sorunu olup da 11 inci madde hükümlerine göre haklarında sağlık komisyonu tarafından "öğrenciliğe devam edemez" kararı verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar. Bu durumdaki öğrenciler için 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır."

 Madde 13 - (1) 12 nci madde gereğince aldırılan giriş raporları, raporu aldıran birim tarafından usule uygunluğu yönünden incelenir. Bu incelemede, 7 nci maddede belirtilen esaslar aranır. Ancak, karar olarak "Devlet Memuru Olur" veya "Devlet Memuru Olamaz" yazılmış olmalıdır. Adayı hastaneye sevk eden birim tarafından incelenen ve eksiklikleri giderilen raporlar Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden birim tarafından "usulen incelenmiştir" onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.

...

(4) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde (...) A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Okullardan mezun olacak öğrencilerden psikiyatrik hastalıklar açısından C veya D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.
Memurlar.Net
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