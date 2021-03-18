Öğrenciler 100-2000 doktora burs ilanlarını bekliyor

Bilindiği üzere, 100-2000 YÖK doktora bursu kapsamında YÖK tarafından güz ve bahar dönemlerinde belirlenen tematik alanlar üzerinden çağrıya çıkılmakta, başvuran üniversitelere değerlendirmelerden sonra kontenjan tahsis edilmektedir.

Bu kapsamda, "YÖK 100/2000 Doktora Projesi 2020-2021 Eğitim Öğretim ?Yılı Bahar Dönemi (9. Çağrı) Başvuruları" 07 Ocak 2021 tarihinde alınmaya başlanmış, üniversiteler tarafından müracaatlar 22 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmıştır.

Aradan geçen neredeyse iki aylık süreç içerisinde, ALES ve YÖKDİL sonuçları da açıklanmasına rağmen, YÖK tarafından 9 uncu dönemde desteklenmesine karar verilen yükseköğretim kurumlarının kimler olduğu bir türlü ilan edilmemiştir.

Haliyle, şartları taşıyan öğrenciler 2020-2021 eğitim-öğretim yarıyılının başlamış olması da göz önüne alındığında daha da vakit kaybetmeden YÖK'ün kararı sonrası üniversitelerin doktora öğrenci alımlarına başvurmak için dört gözle 100/2000 doktora programına başvuru ilanlarını beklemektedir.

Konuyu hem YÖK'e hem de üniversitelerin dikkatine sunarak, öğrencilerin desteklenen üniversitelere ve alanlara dair ilanlara erişmeleri ve makul sürede başvurabilmeleri için gereken hassasiyetin gösterilmesini ilgililer adına talep ediyoruz.