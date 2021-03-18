Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göğü Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
|18 Mart 2021 12:14
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Göğü'de bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emniyet lüzum gördüğünde öğrencilere sağlık raporu aldırabilecek
18 Mart 2021 12:05
|Dışişlerinden Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine ilişkin bazı ülkelerin açıklamalarına tepki
18 Mart 2021 12:03
|Çivili sopayla kediye işkence eden kişi zabıta ekiplerine saldırdı
18 Mart 2021 11:50
|Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı
18 Mart 2021 11:49
|'Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenilerini inşa edeceğiz'
18 Mart 2021 11:33
|Tokat'ta Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
18 Mart 2021 11:25
|Emniyet'te 2 aydır görevde yükselme sonuçları bekleniyor
18 Mart 2021 11:06
|Zeytinyağında yeni adım! Tağşişe anında müdahale
18 Mart 2021 07:17
|Çağ atlatacak hamle! Türkiye için çok değerli
18 Mart 2021 07:09
|İstanbul'da 722 okul güçlendirildi; 344 okul yeniden yapıldı
17 Mart 2021 20:22